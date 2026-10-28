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Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   28.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов. В этот день 2024 года российская армия попала КАБом по Госпрому в Харькове. В 1989-м украинский язык получил статус государственного. В 1962-м разрешился Карибский кризис. В 1919-м году Конгресс США преодолел вето президента Вильсона на Закон Волстеда, что привело к введению в стране Сухого закона. В 1886-м открыли статую Свободы в США. В 312-м произошло сражение у Мульвийского моста, в котором победил будущий император Константин Великий.

Праздники и памятные даты 28 октября

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов из Украины.

В мире – Международный день анимации.

Также сегодня: Всемирный день дзюдо, День любителей плюшевых животных, Международный день креольского языка и культуры, День дикой еды. Сегодня начинается Всемирная неделя борьбы с инсультом.

Видео создано с использованием ИИ

28 октября в истории

28 октября 312 года произошло сражение у Мульвийского моста, в котором римский август Константин (будущий император Константин Великий) победил конкурента – Максенция, после чего вступил в Рим. Подробнее.

28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы. Подробнее.

28 октября 1896 года в Харькове родился украинский писатель Майк Йогансен.

28 октября 1919 года Конгресс США преодолел вето президента Вудро Вильсона на Закон Волстеда, который обеспечивал выполнение 18-й поправки к Конституции и вводил механизм общенационального запрета алкоголя. В результате с 17 января 1920 года в стране начал действовать Сухой закон, имевший значительные последствия – далеко не такие, на которые рассчитывали законодатели.

Борьба за трезвость в США началась еще в первой половине XIX века. В 1826-м основали Американское общество трезвости, в течение столетия постоянно росло количество общественных организаций, боровшихся с употреблением алкоголя. Это были, например, Лига против салунов, Женский христианский союз трезвости, всевозможные общества трезвости и так далее. В начале XX века политики пошли навстречу общественности.

Сухой закон в США: уничтожение бара
Агенты по борьбе с алкоголем уничтожают бар в США. Фото: The U.S. National Archives

«Между 1905 и 1917 годами штаты по всей стране вводили законы, запрещающие производство и продажу алкогольных напитков. Однако на этом они не остановились. Общества трезвости стали настаивать на изменении американского общества и повышении нравственности через национальное законодательство. В 1917 году Палата представителей хотела сделать Сухой закон 18-й поправкой к Конституции. Конгресс направил поправку штатам на ратификацию, где ей требовалось одобрение тремя четвертями голосов. Был предусмотрен семилетний срок принятия поправки штатами. Всего за 13 месяцев достаточное количество штатов сказало «да» поправке, которая запрещала бы производство, продажу и транспортировку алкогольных напитков», — пишет о развитии событий Национальный архив США.

Изначально национальное законодательство действительно сработало. Статистика показала сокращение употребления алкоголя. Также уменьшилось количество арестов за опьянение. Однако одновременно стало стремительно развиваться нелегальное производство и распространение алкоголя. Следом вокруг этой отрасли стала сплачиваться организованная преступность, которая «крышевала» как производителей, так и распространителей.

«Спрос на алкоголь преобладал (и побеждал) спрос на трезвость. Люди находили хитрые способы уклоняться от агентов сухого закона. Они носили фляги, полые трости, фальшивые книги и т.д. Ни федеральные, ни местные власти не выделяли ресурсы, необходимые для обеспечения исполнения Закона Волстеда… Сухой закон сделал жизнь в Америке более жестокой, с открытым восстанием против закона и организованной преступностью», — комментируют в Национальном архиве.

28 октября 1944 года завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Подробнее.

28 октября 1962 года после наиболее напряженных суток был все же преодолен Карибский кризисПодробнее.

Макет советской ядерной ракеты на Кубе
Макет-памятник Р-12 возле Военной академии в Гаване, Куба. Фото: wikipedia.org

28 октября 1989 года Верховная Рада приняла закон «О языках в УССР», который предоставил украинскому языку статус государственного. Подробнее.

28 октября 2024 года российская армия ударила КАБом по Госпрому в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 28 октября

28 октября чтят память мученицы Параскевы-Пятницы. Подробнее.

Народные приметы

Голубое небо 28 октября предсказывает длительное улучшение погоды.

Если 28 октября выпал снег, то на следующий год будет много зерна.

Если ночь пасмурная – будет непогода.

Что нельзя делать 28 октября

Супругам нельзя ругаться.

День не подходит для ремонтных работ.

Нельзя нарушать правила безопасности и рисковать – в этот день повышается вероятность получить травмы и ранения.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов. В этот день 2024 года российская армия попала КАБом по Госпрому в Харькове".