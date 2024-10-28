Сегодня 28 октября: какой праздник и день в истории

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов. В этот день 312 года произошло сражение у Мульвийского моста, в котором победил будущий император Константин Великий. В 1886-м открыли статую Свободы в США. В 1962-м разрешился Карибский кризис. В 1989-м украинский язык получил статус государственного.

Праздники и памятные даты 28 октября

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек, День изгнания нацистских оккупантов из Украины.

В мире – Международный день анимации, Международный день школьных библиотек (отмечают в четвертый понедельник октября).

Также сегодня: Всемирный день дзюдо, День любителей плюшевых животных, Международный день креольского языка и культуры, День дикой еды.

28 октября в истории

28 октября 312 года произошло сражение у Мульвийского моста, в котором римский август Константин (будущий император Константин Великий) победил конкурента – Максенция, после чего вступил в Рим. Считается, что видение, которое было у Константина перед этой битвой, в дальнейшем привело императора к решению легализовать христианство.

Начало событиям, приведшим к этой битве, положил еще император Диоклетиан в ІІІ веке. Он сформировал новую систему управления Римской империей. Поскольку римские легионы захватили по-настоящему огромные территории, потребовались несколько «топ-менеджеров» в разных локациях. Диоклетиан создал тетрархию — систему четырех правителей: двух августов (старших императоров) и двух цезарей (младших). Идея была в том, что после двадцати лет правления августы должны были отрекаться от власти. В то же время цезари, которые обретали опыт, становились бы новыми августами. При смене власти назначали новых цезарей. Сам Диоклетиан «обкатал» эту систему, назначив августом Максимиана и отдав ему в управление западную часть Римской империи. В 293 году Диоклетиан и Максимиан избрали себе цезарей: у Максимиана это был Констанций (отец Константина), у Диоклетиана – Галерий. Первый этап смены власти состоялся так, как и планировал Диоклетиан: через 20 лет он и Максимиан подали в отставку. Вместо них соправителями империи стали Констанций (на западе) и Галерий (на востоке). Цезарями, которых назначил, уходя, Диоклетиан, стали приятель Галерия Флавий Север и племянник Галерия Максимин. Таким образом «не у дел» оказались: сын бывшего императора Максимиана Максенций и сын нового августа Констанция Константин. Во многом эта «неустроенность потомков» вместе с желанием Галерия централизовать власть в своих руках в дальнейшем и привели к коллапсу тетрархии и гражданской войне.

На момент отставки Диоклетиана и Максимиана Констанций уже был в солидном для тех времен возрасте и имел плохое здоровье. Галерий рассчитывал быстро стать единственным «старшим» в империи и вслед назначить комфортного себе соправителя. Констанций, понимая, что жить ему осталось недолго, хотел (несмотря на наличие цезаря) назначить своим преемником – сразу августом – сына Константина.

Но тот находился почти что в заложниках у Галерия – в подвластной тому Никомедии. Константину все же удалось выехать к отцу, который был в Британии. Когда Констанций скончался (в 306 году), армия провозгласила Константина императором. Это произошло на территории современного города Йорк (Великобритания). Проигнорировать волю войска Галерий не мог, так что вынужден был согласиться «поделиться властью» с Константином. Но признал его не августом, а только цезарем. А своим соправителем, августом, назначил Флавия Севера.

Пока Галерий делил тетрархию на свой вкус, в планы вмешался еще один претендент на власть. Бунт в Риме поднял сын бывшего императора Максимиана Максенций. Он захватил власть в самом сердце империи. А затем с одобрения сената, отослал императорские регалии своему отцу, призвав его вернуться. Максимиан радостно принял титул августа, а сына провозгласил цезарем. Этот беспорядок в Риме Константин исходно поддержал. Он рассчитывал так избавиться от Флавия Севера — августа, назначенного Галерием. И это сработало. Север вступил в борьбу с Максимианом и Максенцием. Попытка подавить восстание не удалась, а впоследствии Север поддался на хитрость Максимиана. Тот убедил соперника, что против него составлен заговор, и нужно сдаться, чтобы выжить. Когда он сдался Максимиану, Севера заставили покончить жизнь самоубийством.

На этом этапе в ситуацию решил вмешаться лично Галерий. Он вторгся в Италию, но взять Рим не смог. Так что просто провозгласил новым августом Лициния, который не контролировал Рим. Пока Галерий укрощал Италию, его собственный племянник и цезарь Максимин тоже провозгласил себя августом. Так что (справедливости ради) Галерию пришлось провозглашать августом и Константина. В результате в 308 году в империи было сразу пять августов: «легальные» — Галерий, Лициний, Максимин, Константин и самопровозглашенный Максимиан с сыном. Между последней парочкой еще и возникли внутренние противоречия, в результате которых Максимиан выехал из Рима на территорию современной Франции — к Константину, который приходился ему зятем. Но и там бывший римский император продолжал интриговать. В частности, попытался перехватить власть уже у Константина (неудачно). В конце концов Константин с войском взял город, где скрывался Максимиан, бывшему императору разрешили выбрать способ самоубийства – он повесился.

Разобравшись с отцом Максимианом, Константин перешел к выяснению отношений с сыном Максенцием. Тот уже успел провозгласить себя августом и стал подлинным тираном в Риме. В 312 году Константин выдвинул войска против Максенция. Несмотря на отсутствие у римского узурпатора широкой народной поддержки, у него было большое войско – больше, чем у Константина. Однако последнему удалось разбить солдат Максенция в нескольких битвах подряд. Так он дошел до окраин Рима – того самого Мульвийского моста, который тогда находился в трех километрах к северу от столицы (сейчас эта территория уже вошла в состав Рима).

28 октября здесь произошло решающее сражение. Войско Максенция было разгромлено, он сам погиб. По приказу Константина тело тирана выловили из Тибра и отрезали голову. С этой головой на следующий день победитель вступил в Рим. В честь победы в столице установили триумфальную арку Константина. Далее, чтобы объединить всю империю под своей властью, Константину осталось избавиться еще от двух августов – Максимина и Лициния (Галерий умер в 311 году). И это, как известно, императору удалось.

Битва у Мульвийского моста имела знаковое последствие. Согласно легенде, перед ней у Константина было видение.

Различные источники по-разному передают его суть. По версии ритора Лактанция, в ночь перед битвой во сне голос приказал Константину «начертить небесный знак на щитах своих воинов», и будущий император приказал нанести на щиты войска кресты (хотя христианство тогда подвергалось гонениям в империи, а сам Константин был язычником). «Отец церковной истории» и приятель Константина Евсевий изложил эти события иначе. В своей «Церковной истории» он утверждал, что христианский Бог помог Константину в битве, но при этом ни о каких видениях не упоминал. Однако в дальнейшем, в «Житии Константина» Евсевий уже подробно описал видение, утверждая, что слышал о нем от самого императора. Согласно этой версии, во время похода, когда Константин посмотрел на солнце, то увидел над ним световой крест и греческие слова «Ἐν Τούτῳ Νίκα», которые на латынь переводят как «Іn hoc signo vinces» (знаменитое «Сим победиши!» на старославянском, или же в современном переводе «С этим знаком победишь»). В начале император якобы проигнорировал видение, но на следующую ночь ему приснился Иисус Христос, объяснивший, как необходимо использовать крест против врагов. Существуют и другие версии относительно видения. Но суть одна: римский военачальник, цезарь, август, а потом и император Константин стал защитником христианской религии в империи. Он сам при этом всю жизнь был язычником и принял крещение только перед смертью.

28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы. Подробнее.

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Церковный праздник 28 октября

28 октября чтят память мученицы Параскевы-Пятницы. Параскева (это имя в переводе с греческого означает «пятница») жила в III веке в Иконии. Ее родители были богатыми и благочестивыми, а особенно почитали день страданий Господних – пятницу. Потому и дочери дали такое имя. Параскева дала обет безбрачия и решила посвятить всю свою жизнь Богу и просвещать язычников. За веру в Христа ей пришлось пострадать. Язычники потребовали, чтобы Параскева принесла жертву их богам, однако девушка отказалась. За это ее привязали к дереву, вбивали в нее железные гвозди, а затем всю израненную бросили в тюрьму. Но Бог исцелил ее. Однако мучители не остановились – Параскеве пришлось перенести еще ряд пыток. В конце концов ей отрубили голову.

Народные приметы

Голубое небо 28 октября предсказывает длительное улучшение погоды.

Если 28 октября выпал снег, то на следующий год будет много зерна.

Если ночь пасмурная – будет непогода.

Что нельзя делать 28 октября

Супругам нельзя ругаться.

День не подходит для ремонтных работ.

Нельзя нарушать правила безопасности и рисковать – в этот день повышается вероятность получить травмы и ранения.