Новости Харькова – главное 2 ноября: кибератака РФ, продвижение врага

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08:55

РФ продвинулась возле Гоптовки: в Deep State обновили карты

Аналитики проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине вечером 1 ноября.

Согласно данным осинтеров, россияне захватили новые территории вдоль приграничья и продвинулись к Гоптовке. А рядом расположены населенные пункты Казачья Лопань и Кудиевка.

07:30

Радиационную и химическую опасности объявляли в Украине: что произошло

Вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога» рассылало пугающие оповещения. Писали о якобы радиационной и химической опасностях. Также были предупреждения об уличных боях в столице. По предварительное версии, приложение взломали россияне. Первые оповещения пользователи начали получать около 23:00. Вскоре в ВС ВСУ предположили: приложение «воздушная тревога» взломано. Вероятно — россиянами, однако точно известно — угрозы применения радиационного или химического оружия нет. После чего в пресс-службе Харьковской мэрии также написали о хакерской атаке. Горожан призвали не паниковать и не верить оповещениям, которые получают пользователи.

«Местная система оповещения города Харькова работает в штатном режиме, без сбоев. Просим жителей Харькова ориентироваться на официальные сигналы местной системы оповещения, в частности, уличные сирены воздушной тревоги, а также информацию, транслируемую местными радиостанциями», – уточнили в мэрии.

Ориентироваться только на оповещения громкоговорителей призвали и в ГСЧС.

«Общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме. Все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и, соответственно, уличные системы оповещения», – написали спасатели.

А бывший руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил: сейчас всем пользователям необходимо быть крайне осторожными в соцсетях. Любой переход по подозрительной ссылке может привести минимум к потере данных.

«Люди, подписавшиеся на вражеский ТГ канал, или те, которые хотят щелкнуть на какую-то левую ссылку – у вас, как минимум, могут стирать ваши данные. Поэтому не нажимайте ничего лишнего. От того канала отпишитесь, в ленту что-то бросят, щелкните что-то лишнее, и все», – предупредил он.