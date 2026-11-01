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Туман и +13: прогноз погоды на 2 ноября в Харькове и области

Погода 20:26   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Туман и +13: прогноз погоды на 2 ноября в Харькове и области Фото: flickr

Прогноз на понедельник, 2 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о тумане.

В Харьковской области в течение дня будет облачная погода ☁️. Ночью местами пройдет небольшой дождь 🌧, днем ​​будет без существенных осадков, но с туманом 🌫.
Ветер ожидают переменных направлений 3, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 10 до 15°.

В Харькове ночью пройдет небольшой дождь. Днем также существенных осадков не ожидается, но будет туманно 🌫.
Ветер прогнозируют переменных направлений 3, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется 11 – 13°.

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Напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на ноябрь 2026 года на Харьковщине.
По данным синоптиков, в последний месяц осени все показатели должны быть в пределах нормы.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на понедельник, 2 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о тумане.".