Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине
В результате удара КАБ по селу Аркадовка Шевченковской громады пострадало сельхозпредприятие. Уничтожен урожай подсолнечника, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
Обстрел был 31 октября около 08:55. Ударом КАБ было повреждено зернохранилище сельскохозяйственного предприятия. Возник пожар.
«Уничтожен урожай подсолнечника. Без пострадавших», — уточнил Канашевич.
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Напомним, в Харькове во время удара БпЛА по частному сектору удалось спасти женщину. Ее эвакуировали за секунды до взрыва. Видео эвакуации опубликовали в Патрульной службе области.