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Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине

Экономика 14:04   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине Фото: Андрей Канашевич/Facebook

В результате удара КАБ по селу Аркадовка Шевченковской громады пострадало сельхозпредприятие. Уничтожен урожай подсолнечника, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Обстрел был 31 октября около 08:55. Ударом КАБ было повреждено зернохранилище сельскохозяйственного предприятия. Возник пожар.

«Уничтожен урожай подсолнечника. Без пострадавших», — уточнил Канашевич.

зернохранилище Шевченковская громада
Фото: Андрей Канашевич/Facebook

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Напомним, в Харькове во время удара БпЛА по частному сектору удалось спасти женщину. Ее эвакуировали за секунды до взрыва. Видео эвакуации опубликовали в Патрульной службе области.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 14:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара КАБ по селу Аркадовка Шевченковской громады пострадало сельхозпредприятие. Уничтожен урожай подсолнечника.".