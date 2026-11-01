Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине

В результате удара КАБ по селу Аркадовка Шевченковской громады пострадало сельхозпредприятие. Уничтожен урожай подсолнечника, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Обстрел был 31 октября около 08:55. Ударом КАБ было повреждено зернохранилище сельскохозяйственного предприятия. Возник пожар.

«Уничтожен урожай подсолнечника. Без пострадавших», — уточнил Канашевич.

Напомним, в Харькове во время удара БпЛА по частному сектору удалось спасти женщину. Ее эвакуировали за секунды до взрыва. Видео эвакуации опубликовали в Патрульной службе области.