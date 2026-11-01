Семь пострадавших и 80 российских БпЛА: как прошли сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки под вражескими ударами были Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребенок.
В г. Харьков получил ранения 57-летний мужчина;
в пос. Рядом Дергачевской общины ранен 40-летний мужчина;
в пос. Золочев получила ранения 16-летняя девочка;
в пос. Старый Салтов получили ранения 53-летний мужчина и женщины 70 и 74 лет, получила острую реакцию на стресс 71-летняя женщина.
Враг применял по Харьковщине: 1 ракету; 1 БпЛА типа «Молния»; 3 fpv-дрона; 80 БпЛА (тип устанавливается).
В Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура;
▪ в Богодуховском районе поврежден автомобиль (сел. Золочев);
▪ в Купянском районе поврежден склад (с. Аркадиевка);
▪ в Изюмском районе повреждено 5 частных домов, АЗС (г. Изюм);
▪ в Харьковском районе поврежден грузовой автомобиль, гражданское предприятие, электросети (поселок Пересечное), хозяйственное сооружение (поселок Солоницевка);
▪ в Чугуевском районе поврежден частный дом, электросети (поселок Старый Салтов), электросети (с. Федоровка), автомобиль (поселок Старый Салтов).
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Напомним, бригада медиков ехала по вызову в деревню Безруки. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском обцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.