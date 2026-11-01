Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині
Минулої доби під ворожими ударами були Харків та 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі дитина.
У м. Харків отримав поранення 57-річний чоловік;
у сел. Поруч Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка;
у сел. Золочів зазнала поранень 16-річна дівчинка;
у сел. Старий Салтов отримали поранення 53-річний чоловік та жінки 70 та 74 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка.
Ворог застосовував на Харківщині: 1 ракету; 1 БпЛА типу «молния»; 3 fpv-дрона; 80 БпЛА (тип встановлюється).
У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру;
▪ у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);
▪ у Куп’янському районі пошкоджено склад (с. Аркадіївка);
▪ в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, АЗС (м. Ізюм);
▪ у Харківському районі пошкоджено вантажний автомобіль, цивільне підприємство, електромережі (селище Пересічне), господарську споруду (селище Солоницівка);
▪ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (селище Старий Салтів), електромережі (с. Федорівка), автомобіль (селище Старий Салтів).
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Нагадаємо, бригада медиків їхала за викликом до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському обцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.