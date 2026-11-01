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Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині

Події 09:36   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині

Минулої доби під ворожими ударами були Харків та 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі дитина.

У м. Харків отримав поранення 57-річний чоловік;
у сел. Поруч Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка;
у сел. Золочів зазнала поранень 16-річна дівчинка;
у сел. Старий Салтов отримали поранення 53-річний чоловік та жінки 70 та 74 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка.

Ворог застосовував на Харківщині: 1 ракету; 1 БпЛА типу «молния»; 3 fpv-дрона; 80 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру;

▪ у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);

▪ у Куп’янському районі пошкоджено склад (с. Аркадіївка);

▪ в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, АЗС (м. Ізюм);

▪ у Харківському районі пошкоджено вантажний автомобіль, цивільне підприємство, електромережі (селище Пересічне), господарську споруду (селище Солоницівка);

▪ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (селище Старий Салтів), електромережі (с. Федорівка), автомобіль (селище Старий Салтів).

удар по Ізюму 1 листопада

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Нагадаємо, бригада медиків їхала за викликом до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському обцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 09:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під ворожими ударами були Харків та 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".