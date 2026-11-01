Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині

Минулої доби під ворожими ударами були Харків та 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі дитина.

У м. Харків отримав поранення 57-річний чоловік;

у сел. Поруч Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка;

у сел. Золочів зазнала поранень 16-річна дівчинка;

у сел. Старий Салтов отримали поранення 53-річний чоловік та жінки 70 та 74 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка.

Ворог застосовував на Харківщині: 1 ракету; 1 БпЛА типу «молния»; 3 fpv-дрона; 80 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру;

▪ у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);

▪ у Куп’янському районі пошкоджено склад (с. Аркадіївка);

▪ в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, АЗС (м. Ізюм);

▪ у Харківському районі пошкоджено вантажний автомобіль, цивільне підприємство, електромережі (селище Пересічне), господарську споруду (селище Солоницівка);

▪ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (селище Старий Салтів), електромережі (с. Федорівка), автомобіль (селище Старий Салтів).

Нагадаємо, бригада медиків їхала за викликом до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському обцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.