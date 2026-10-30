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Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює

Суспільство 14:47   30.10.2026
Вікторія Яковенко
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Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює Фото: “Дафі”

Сьогодні, 30 жовтня, внаслідок влучання реактивного БпЛА було пошкоджено покрівлю ТРЦ “Дафі” у місті Харків, повідомили на офіційній сторінці торговельного центру в мережі “Фейсбук”.

“Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Адміністрація ТРЦ координує всі подальші дії. На цей час роботу ТРЦ тимчасово призупинено. Додаткова інформація щодо обставин події буде повідомлена згодом”, – йдеться у повідомленні.

Там також інформують, що після завершення роботи профільних служб та отримання необхідних дозволів ТРЦ розпочне поетапне відновлення своєї роботи.

Нагадаємо, торговельний центр у Київському районі Харкова обстріляли окупанти 30 жовтня. Сталася пожежа, постраждали чотири людини. Влучання зафіксували у дах ТЦ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 30 жовтня, внаслідок влучання реактивного БпЛА було пошкоджено покрівлю ТРЦ “Дафі” у місті Харків".