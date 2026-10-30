Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова

Суспільство 13:36   30.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження “Про початок опалювального періоду”.

Його опублікували 29 жовтня на сайті адміністрації.

«Рекомендувати органам місцевого самоврядування: прийняти рішення про початок опалювального періоду 2026/27 року з урахуванням кліматичних умов… не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8°C та нижче”, — йдеться у тексті документа.

Насамперед батареї мають нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення з постійним перебуванням людей, а також освіти, де діти навчаються офлайн або у змішаному форматі.

разрешили начать отопительный на Харьковщине

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині розпочнеться не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу 23 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цієї дати будуть орієнтуватися на температурний режим і воєнну ситуацію.

Мер Харкова Ігор Терехов звітував: соціальні установи Харкова готові до підключення тепла на 100%.

Читайте також: “Енергоострови” та розбита ТЕЦ-5: як Харків пройде опалювальний сезон? (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
30.10.2026, 23:00
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
30.10.2026, 20:32
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
30.10.2026, 22:10
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
30.10.2026, 20:16
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
30.10.2026, 14:47
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
30.10.2026, 13:36

Новини за темою:

30.10.2026
РФ просунулась у прикордонні на півночі Харківщини – DeepState оновив мапу
30.10.2026
Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині
30.10.2026
Обікрали вдову воїна з Харківщини: у справі – новий фігурант
26.10.2026
Зробимо все, щоби відновлення пройшло вчасно – Синєгубов про енергетику
30.10.2026
Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження “Про початок опалювального періоду”.".