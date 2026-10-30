На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження “Про початок опалювального періоду”.

Його опублікували 29 жовтня на сайті адміністрації.

«Рекомендувати органам місцевого самоврядування: прийняти рішення про початок опалювального періоду 2026/27 року з урахуванням кліматичних умов… не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8°C та нижче”, — йдеться у тексті документа.

Насамперед батареї мають нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення з постійним перебуванням людей, а також освіти, де діти навчаються офлайн або у змішаному форматі.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині розпочнеться не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу 23 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цієї дати будуть орієнтуватися на температурний режим і воєнну ситуацію.

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