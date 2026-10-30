На Куп’янщині доба пройшла без боїв: що було на півночі, повідомив Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Стариці, Ізбицького, Чайківки, Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському – активність ворога не зафіксована, доба пройшла без атак.

“Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9576 дронів-камікадзе та здійснили 2478 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 42 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога: