Новини Харкова — головне 29 жовтня: окупанти обстрілювали місто, фронт
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
13:11
Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до 50 тис. гривень
Станом на 29 жовтня у Харківській області актуальні 2427 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
12:05
Скільки магазинів, АЗС й аптек готові працювати без світла в Харкові
У Харківській міськраді повідомляють: місцеві підприємці обладнують свої заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення.
«На сьогодні під час аварійних або планових відключень електроенергії в Харкові працюють понад 2,2 тис. магазинів, 476 аптек, 155 АЗС, 119 зоомагазинів, 44 ветеринарні клініки. Також генераторами обладнані всі 46 ринків і торговельних майданчиків», – зазначили у мерії.
Там також розповіли, що у більшості супермаркетів, торгових центрів, відділеннях «Нової пошти» містяни за відсутності світла можуть зарядити гаджети в спеціально обладнаних місцях.
08:50
Інтенсивніші бої на півночі: як минула доба на фронті Харківщини
Протягом минулої доби у регіоні зафіксували вісім боїв. Майже всі – були на півночі від Харкова, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися сім разів біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів. На Куп’янському – СОУ стримали один штурм ЗС РФ у районі Новоосинового.
07:30
Вночі та вранці росіяни тероризували Харків: мер повідомив про два «прильоти»
29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів. Перший удар зафіксували близько 03.15. Незабаром міський голова уточнив: “приліт” припав по Холодногірському району. На місці обстрілу почалася пожежа, інформації про постраждалих не було.
Вдруге окупанти атакували Салтівський район Харкова близько 04:40. За інформацією міського голови, ворог вдарив по навчальному закладу. Даних про руйнування та постраждалих також немає.
Ще один вибух пролунав у місті вранці близько 07:05. Терехов невдовзі написав, що третій удар припав по Індустріальному району.