Новини Харкова — головне 29 жовтня: окупанти обстрілювали місто, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:11

Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до 50 тис. гривень

Станом на 29 жовтня у Харківській області актуальні 2427 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

12:05

Скільки магазинів, АЗС й аптек готові працювати без світла в Харкові

У Харківській міськраді повідомляють: місцеві підприємці обладнують свої заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення.

«На сьогодні під час аварійних або планових відключень електроенергії в Харкові працюють понад 2,2 тис. магазинів, 476 аптек, 155 АЗС, 119 зоомагазинів, 44 ветеринарні клініки. Також генераторами обладнані всі 46 ринків і торговельних майданчиків», – зазначили у мерії.

Там також розповіли, що у більшості супермаркетів, торгових центрів, відділеннях «Нової пошти» містяни за відсутності світла можуть зарядити гаджети в спеціально обладнаних місцях.

08:50

Інтенсивніші бої на півночі: як минула доба на фронті Харківщини

Протягом минулої доби у регіоні зафіксували вісім боїв. Майже всі – були на півночі від Харкова, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися сім разів біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів. На Куп’янському – СОУ стримали один штурм ЗС РФ у районі Новоосинового.

07:30

Вночі та вранці росіяни тероризували Харків: мер повідомив про два «прильоти»

29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів. Перший удар зафіксували близько 03.15. Незабаром міський голова уточнив: “приліт” припав по Холодногірському району. На місці обстрілу почалася пожежа, інформації про постраждалих не було.

Вдруге окупанти атакували Салтівський район Харкова близько 04:40. За інформацією міського голови, ворог вдарив по навчальному закладу. Даних про руйнування та постраждалих також немає.

Ще один вибух пролунав у місті вранці близько 07:05. Терехов невдовзі написав, що третій удар припав по Індустріальному району.