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На Харківщині пограбували пошкоджений обстрілом магазин: підозрюваного знайшли

Суспільство 16:41   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині пограбували пошкоджений обстрілом магазин: підозрюваного знайшли

Крадіжка сталася 18 вересня в селі Артемівка. З магазину, який постраждав внаслідок атак РФ, винесли товарів на майже 30 тисяч гривень.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, у магазині було пошкоджене вікно, його закрили дерев’яним листом. Однак невідомий пошкодив його та проник усередину.

«З магазину зловмисник виніс майже 50 пляшок алкогольних напоїв, 120 пачок сигарет, рушники, шкарпетки, LED-лампи та бездротові навушники. Загальна сума завданих власнику збитків становить майже 30 тисяч гривень», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили ймовірного крадія. Ним виявився 36-річний мешканець Київської області.

Йому повідомили про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 31-річну харків’янку підозрюють як мінімум у трьох крадіжках із магазинів. За «безкоштовні» товари їй загрожує вісім років ув’язнення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крадіжка сталася 18 вересня в селі Артемівка. З магазину, який постраждав внаслідок атак РФ, винесли товарів на майже 30 тисяч гривень.".