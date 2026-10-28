На Харківщині пограбували пошкоджений обстрілом магазин: підозрюваного знайшли

Крадіжка сталася 18 вересня в селі Артемівка. З магазину, який постраждав внаслідок атак РФ, винесли товарів на майже 30 тисяч гривень.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, у магазині було пошкоджене вікно, його закрили дерев’яним листом. Однак невідомий пошкодив його та проник усередину.

«З магазину зловмисник виніс майже 50 пляшок алкогольних напоїв, 120 пачок сигарет, рушники, шкарпетки, LED-лампи та бездротові навушники. Загальна сума завданих власнику збитків становить майже 30 тисяч гривень», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили ймовірного крадія. Ним виявився 36-річний мешканець Київської області.

Йому повідомили про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 31-річну харків’янку підозрюють як мінімум у трьох крадіжках із магазинів. За «безкоштовні» товари їй загрожує вісім років ув’язнення.