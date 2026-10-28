Один із районів Харкова та частина передмістя залишаться без газу в четвер

Завтра, 29 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі Харкова та чотирьох населених пунктах передмістя, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У Шевченківському районі Харкова послуги не буде за такими адресами:

просп. Перемоги буд. 51, 53-Б, 55, 55-Г, 85, 87, 89

вул. Домобудівна буд. 11, 13

вул. Профспілкова буд. 11

вул. Академічна буд. 1

село Чайківка:

вул. Флорінка – всі будинки

в-д Мостовий – всі будинки

вул. Озерна буд. 1-А

вул. Олександрівська буд. 1-А, 4, 5

вул. Антонівська – всі будинки

селище Мала Данилівка:

вул. Лозівенька буд. 1

село Черкаська Лозова:

вул. Престижна – всі будинки

вул. Щаслива – всі будинки

вул. Благодійна – всі будинки

вул. Межева – всі будики

вул. Санаторська буд. 1-А

вул. Профспілкова буд. 11

селище Родичі:

вул. Лучиста буд. 19, 9/11, 8, 3/2

б-р Спортивний буд. 33.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.