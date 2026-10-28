Один із районів Харкова та частина передмістя залишаться без газу в четвер
Завтра, 29 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі Харкова та чотирьох населених пунктах передмістя, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».
У Шевченківському районі Харкова послуги не буде за такими адресами:
- просп. Перемоги буд. 51, 53-Б, 55, 55-Г, 85, 87, 89
- вул. Домобудівна буд. 11, 13
- вул. Профспілкова буд. 11
- вул. Академічна буд. 1
село Чайківка:
- вул. Флорінка – всі будинки
- в-д Мостовий – всі будинки
- вул. Озерна буд. 1-А
- вул. Олександрівська буд. 1-А, 4, 5
- вул. Антонівська – всі будинки
селище Мала Данилівка:
- вул. Лозівенька буд. 1
село Черкаська Лозова:
- вул. Престижна – всі будинки
- вул. Щаслива – всі будинки
- вул. Благодійна – всі будинки
- вул. Межева – всі будики
- вул. Санаторська буд. 1-А
- вул. Профспілкова буд. 11
селище Родичі:
- вул. Лучиста буд. 19, 9/11, 8, 3/2
- б-р Спортивний буд. 33.
Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.