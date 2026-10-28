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Один із районів Харкова та частина передмістя залишаться без газу в четвер

Суспільство 14:48   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Один із районів Харкова та частина передмістя залишаться без газу в четвер

Завтра, 29 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі Харкова та чотирьох населених пунктах передмістя, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У Шевченківському районі Харкова послуги не буде за такими адресами:

  • просп. Перемоги буд. 51, 53-Б, 55,  55-Г, 85, 87, 89
  • вул. Домобудівна буд. 11,  13
  • вул. Профспілкова буд. 11
  • вул. Академічна буд. 1

село Чайківка:

  • вул. Флорінка – всі будинки
  • в-д Мостовий – всі будинки
  • вул. Озерна буд. 1-А
  • вул. Олександрівська буд. 1-А, 4, 5
  • вул. Антонівська – всі будинки

селище Мала Данилівка:

  • вул. Лозівенька буд. 1

село Черкаська Лозова:

  • вул. Престижна – всі будинки
  • вул. Щаслива – всі будинки
  • вул. Благодійна – всі будинки
  • вул. Межева – всі будики
  • вул. Санаторська буд. 1-А
  • вул. Профспілкова буд. 11

селище Родичі: 

  • вул. Лучиста буд. 19, 9/11, 8, 3/2
  • б-р Спортивний буд. 33.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 14:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі Харкова та чотирьох населених пунктах передмістя".