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Понад 700 рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові (фото)

Суспільство 12:34   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Понад 700 рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Комунальники СКП “Харківзеленбуд” висадили багаторічні рослини на Клочківському узвозі.

“На цій локації створили композиції з кущів хризантем та пахучої лаванди — загалом висадили понад 700 рослин. Додатково на схилах посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон”, – йдеться у повідомленні.

Комунальники додають: уже наступної весни схили узвозу зацвітуть яскравими барвами.

растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, колишній пляж «Акважур» на Журавлівці у Харкові отримав нову офіційну назву – «Акваполіс». СКП «Харківзеленбуд», яке у травні отримало цю територію на баланс, з 24 жовтня почне брати оплату за відпочинок у низці альтанок, які раніше комунальники відновили власним коштом. Забронювати альтанку можна виключно онлайн через спеціальний сайт для забезпечення повної прозорості розрахунків, на місці заплатити карткою чи готівкою буде неможливо, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники СКП “Харківзеленбуд” висадили багаторічні рослини на Клочківському узвозі.".