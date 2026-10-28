Понад 700 рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові (фото)

Комунальники СКП “Харківзеленбуд” висадили багаторічні рослини на Клочківському узвозі.

“На цій локації створили композиції з кущів хризантем та пахучої лаванди — загалом висадили понад 700 рослин. Додатково на схилах посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон”, – йдеться у повідомленні.

Комунальники додають: уже наступної весни схили узвозу зацвітуть яскравими барвами.

Нагадаємо, колишній пляж «Акважур» на Журавлівці у Харкові отримав нову офіційну назву – «Акваполіс». СКП «Харківзеленбуд», яке у травні отримало цю територію на баланс, з 24 жовтня почне брати оплату за відпочинок у низці альтанок, які раніше комунальники відновили власним коштом. Забронювати альтанку можна виключно онлайн через спеціальний сайт для забезпечення повної прозорості розрахунків, на місці заплатити карткою чи готівкою буде неможливо, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.