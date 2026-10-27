«Приліт» по ТЦ Харкова і 15 років навіднику – підсумки 27 жовтня

Харків масовано атакували БпЛА: один із «прильотів» був по торговому центру. Напередодні по місту вдарили з РСЗВ «Торнадо-С». Суд ухвалив вирок навіднику, який працював на ФСБ. «Об’єктив» нагадує головні новини 27 жовтня.

Ворог поцілив по торговому центру в Слобідському районі, повідомив мер Ігор Терехов. Обійшлося без постраждалих. Влучання було по «Будмену» на проспекті Ландау. Він не працює ще з часів до повномасштабного вторгнення. Також прилетіло по Шевченківському району – постраждав вхід до однієї зі станцій метро та автівка поруч. У Холодногірському районі пошкоджена адміністративна будівля.

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Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: влучання було в складську будівлю, пошкоджене обладнання АЗС. Постраждали п’ятеро людей.

Удари РСЗВ припали по Новобаварському району, відзначили в обласній прокуратурі. Загинули двоє чоловіків, ще чотири людини постраждали, серед них – 17-річна дівчина. На місцях «прильотів» вирували дві пожежі.

Він наводив ворожі удари по енергетиці Харкова. Зрадника викрили в липні минулого року. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула відзначив: росіяни завербували наркозалежного, який раніше працював на підприємстві теплоенергетики. Його завданням було розшукувати в місті обладнання «енергоостровів»: модульні котельні та газотурбінні генератори. За даними обласної прокуратури, також запроданець відстежував позиції ППО, наводив удари по АЗС і будівлях ТЦК тощо. Листування з кураторами виявили в його телефоні після затримання. Суд визнав чоловіка винним у держзраді.

Долучитися міг кожен, включивши диктант в етері. Організовано процес відбувався в безпечних просторах, зокрема, підземних школах. У мерії Харкова відзначили: диктант написали майже 32 тисячі учасників освітнього процесу: вчителі, учні та їхні батьки. Також долучилися представники міської влади, комунальних підприємств і установ.

Це був своєрідний квест для програмістів, адміністраторів безпеки та студентів ІТ-спеціальностей. Учасники мали виконати завдання, щоб знайти прихований код – «прапор», пояснив речник СБУ Владислав Абдула. Участь у змаганнях взяли 12 команд. Перемогли представники Харківського національного університету внутрішніх справ.

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