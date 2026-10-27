Реактивні «Шахеди» на Харків: військові назвали головну проблему оборони міста

Щоб протистояти атакам реактивних «Шахедів», що зростають щодня, українському війську потрібно більше людей, розповів МГ «Об’єктив» «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

В останній тиждень по Харкову посилилися атаки реактивних дронів – із 36 зафіксованих ударів 28 росіяни завдали реактивними «Шахедами». Харків’яни кажуть, що останніми днями «небо аж гуде», а перехоплювачі не справляються, хоча ще кілька тижнів майже не пропускали ворожі БпЛА.

«Супротивник масштабує виробництво реактивних БпЛА. А через те, що знаходить певні прогалини у нашій повітряній обороні, він залітає із тих напрямків, з яких раніше не заходив. Щоб протистояти, нам потрібно масштабуватися і мати більше екіпажів. А у нас не вистачає людей. Дрон-перехоплювач без людини не полетить. Який би ви йому штучний інтелект не поставили, без людини це не дасть результату. Тому раджу всім небайдужим долучатися до лав підрозділів ППО. І в першу чергу, до нашого підрозділу», – пояснив заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».