Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 22 жовтня. При цьому основним напрямом для ударів став Київ.
За даними українських захисників, ворог випустив по Україні ракети :
- Іскандер-М;
- С-400;
- Циркон;
- Онікс.
Також міста атакували 210 безпілотників різних типів:
Shahed (110 реактивних);
- Гербера;
- Італмас;
- летіли також дрони-імітатори типу “Пародія”.
“Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!”, – пишуть захисники неба.
Водночас у повідомленні не зазначено, що силам ППО вдалося збити хоча б одну випущену росіянами ракету. “Прильоти” зафіксовані на 32 локаціях, уламки збитих безпілотників упали на восьми локаціях.