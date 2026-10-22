Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 22 жовтня. При цьому основним напрямом для ударів став Київ.

За даними українських захисників, ворог випустив по Україні ракети :

Іскандер-М;

С-400;

Циркон;

Онікс.

Також міста атакували 210 безпілотників різних типів:

Shahed (110 реактивних);

Гербера;

Італмас;

летіли також дрони-імітатори типу “Пародія”.

“Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!”, – пишуть захисники неба.

Водночас у повідомленні не зазначено, що силам ППО вдалося збити хоча б одну випущену росіянами ракету. “Прильоти” зафіксовані на 32 локаціях, уламки збитих безпілотників упали на восьми локаціях.