Live
  • Чт 22.10.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.03
  • EUR 50.56

Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ

Події 09:18   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 22 жовтня. При цьому основним напрямом для ударів став Київ.

За даними українських захисників, ворог випустив по Україні ракети :

  • Іскандер-М;
  • С-400;
  • Циркон;
  • Онікс.

Також міста атакували 210 безпілотників  різних типів:

  • Shahed (110 реактивних);

  • Гербера;
  • Італмас;
  • летіли також дрони-імітатори типу “Пародія”.

“Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!”, – пишуть захисники неба.

Водночас у повідомленні не зазначено, що силам ППО вдалося збити хоча б одну випущену росіянами ракету. “Прильоти” зафіксовані на 32 локаціях, уламки збитих безпілотників упали на восьми локаціях.

Читайте також: У Генштабі повідомили, де точилися бої в Харківській області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ
Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ
22.10.2026, 09:18
Три райони Харкова обстріляла РФ – постраждалий, почалися пожежі (доповнено)
Три райони Харкова обстріляла РФ – постраждалий, почалися пожежі (доповнено)
22.10.2026, 08:50
Як Терехов вплинув на ринок праці Харкова: пояснення експертки
Як Терехов вплинув на ринок праці Харкова: пояснення експертки
22.10.2026, 07:35
Сьогодні 22 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 жовтня 2026: яке свято та день в історії
22.10.2026, 06:00
Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура
Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура
21.10.2026, 16:44
“Кожній дитині в Америці”: Маск пообіцяв роздати акції SpaceX більш ніж на $10,5 млрд
“Кожній дитині в Америці”: Маск пообіцяв роздати акції SpaceX більш ніж на $10,5 млрд
21.10.2026, 16:17

Новини за темою:

22.10.2026
У селі Лиманівка через удари ворога загинула жінка, постраждали двоє дітей
22.10.2026
Три райони Харкова обстріляла РФ – постраждалий, почалися пожежі (доповнено)
22.10.2026
Чи є масовий відтік працівників із Києва й України– думка експерта
21.10.2026
Удар по Новобаварському району: вибиті вікна вже закрили, що з дахами
21.10.2026
У Пісочинській громаді оголосили жалобу за загиблими в Коротичі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 09:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ повідомили подробиці масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 22 жовтня. При цьому основним напрямом для ударів став Київ.".