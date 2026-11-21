Росіяни атакували Печенізьку дамбу на Харківщині, рух перекритий
Рух Печенізькою дамбою тимчасово перекритий, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«21 листопада 2026 року близько 1-ої години ночі, внаслідок ракетного удару з боку РФ, було пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук у районі км 24+335 (Печенізька дамба). Наразі проїзд Печенізькою дамбою неможливий», – розповіли у Службі.
Для водіїв організували об’їзд за маршрутом:
Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Базаліївка – Приморське.
Дорожники просять зважати на цю інформацію при плануванні поїздок.