Читайте нас у соцмережах

Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

Удар БпЛА під Харковом: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Сьогодні 21 листопада 2026: яке свято та день в історії

Нічний удар по Харкову: у ДСНС показали уламки дрону-камікадзе та наслідки

Якщо вам цікава новина: «Росіяни атакували Печенізьку дамбу на Харківщині, рух перекритий», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

• Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:

• Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;

• Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті

• Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух Печенізькою дамбою тимчасово перекритий, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".