Як на Вовчанському напрямку підрозділи ЗСУ борються з «бандеролями», МГ «Об’єктив» розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».

Останнім часом ракети «бандероль» атакують не лише прифронтові Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя й Одесу, а центр країни – Київ і область, Полтаву, а ще Житомирщину та Рівненщину.

«Бандероль» літає на низьких висотах, де не всі радіолокаційні станції її бачать. Особливість не в тому, що це саме якась чудо-зброя російська, а в тім, що змінилася саме тактика її застосування. Так, вони швидкі, реактивні, тому більшість дронів-перехоплювачів не можуть «бандероль» оперативно наздогнати і збити. Але у нас уже є засоби перехоплення, що розвивають швидкість вищу, ніж «бандероль». Але тут вже момент навченості екіпажів, кількості цих екіпажів, кількості засобів і так далі. Але наскільки я знаю, ці «бандеролі» прекрасно ламають Sky Sentinel (Скай Сентінал) – це автоматична турель зі штучним інтелектом. Особисто в мене є екіпажі, які їх зносять. Я не бачу в «бандеролях» якоїсь чудо-зброї», – наголосив заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, чи можна відстежити та збити оновлену «безшумну» «Герань» і чи битимуть росіяни по Харкову новими ракетами «Філін».