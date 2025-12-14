Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що в понеділок, 15 грудня, у Харкові та області буде хмарно, вдень піде сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.
В області істотних опадів не очікується. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг. А на дорогах – ожеледиця.
Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу.
У Харкові також вранці та вдень – сніг, мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6 – 8° морозу, вдень 1 – 3° морозу.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала: у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що два дні поспіль, 15 та 16 грудня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Так на дорогах буде ожеледиця. Через це у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Читайте також: УЗ об’єднала Слобожанщину та ЄС: міжнародних маршрутів побільшало
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 21:02;