Вдень у Харкові та області піде сніг – прогноз погоди на 15 грудня

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що в понеділок, 15 грудня, у Харкові та області буде хмарно, вдень піде сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.

В області істотних опадів не очікується. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг. А на дорогах – ожеледиця.

Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

У Харкові також вранці та вдень – сніг, мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6 – 8° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала: у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що два дні поспіль, 15 та 16 грудня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Так на дорогах буде ожеледиця. Через це у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.