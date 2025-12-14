УЗ об’єднала Слобожанщину та ЄС: міжнародних маршрутів побільшало
В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що 14 грудня почав діяти новий розклад поїздів. Відповідно до нього подорожувати ЄС стало простіше – дістатися до віддалених країн можна лише з однією пересадкою.
“Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи”, – зазначили залізничники.
- Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. Він став ключовим маршрутом для подорожей зі сходу України до країн ЄС. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії.
Пересадка на Мюнхен
Щоденно поїзд відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59. Вже за годину, о 17:54, з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 на Мюнхен (прибуття о 10:24).
Поїзд також зупиняється у:
- Зальцбурзі — о 08:30
- Відні — о 05:25
- Празі — о 07:46
Також залізничники зазначили, що на всьому маршруті до/з Перемишля доступні спальні вагони.
Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35, прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть продовжити подорож поїздом №63/64 до Львова, Києва та Харкова.
Пересадка на Берлін
Також у Перемишлі з поїзда №63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12.
Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав та Познань.
Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Перемишля о 09:14, звідки поїздом №63/64 можна повернутися до Києва та Харкова.
Харків – Холм
Щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм:
- відправлення з Харкова — 16:56
- з Києва — 23:57
- прибуття до Холма — 10:47
Сполучаємо Придніпров’я із Західною Європою
Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль
- Поїзд відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30.
- Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11.
Рейси до/з Берліна виконує PKP InterCity.
Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, далі — до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).
Потяг №119 Дніпро — Київ — Холм
- Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52.
- Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15.
- Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Холма о 09:26, далі — до Києва (21:15) та Дніпра (06:15).
Рейси від Холма до Берліна та у зворотному напрямку виконує PKP InterCity.
