Сьогодні 11 червня 2026: яке свято та день в історії

11 червня 1993 року в прокат вийшов фільм Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”. У 1990 році в Україні запровадили новий порядок обчислення часу, відірвавши його від “московського”. У 1955-му сталася наймасштабніша і найтрагічніша автокатастрофа за весь час автоперегонів. У 1910-му народився Жак-Ів Кусто. У 1742-му “обличчя 100-доларової купюри” Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. У 1509-му англійський король Генріх VIII одружився з першою зі своїх майбутніх шести дружин.

Свята та пам’ятні дати 11 червня

11 червня у світі – Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози.

Також сьогодні: День Жака-Іва Кусто та Міжнародний день рисі.

11 червня в історії

11 червня 1509 року англійський король Генріх VIII одружився з першою зі своїх майбутніх шести дружин – іспанською інфантою Катериною Арагонською. Докладніше.

11 червня 1742 Бенджамін Франклін, якого знає кожен, хто хоч раз бачив купюру в 100 доларів, винайшов кухонну плиту. Докладніше.

11 червня 1910 року народився знаменитий французький дослідник Світового океану Жак-Ів Кусто. Докладніше.

11 червня 1955 року відбулася наймасштабніша і найтрагічніша автокатастрофа за весь час автоперегонів. Вона сталася на перегонах неподалік міста Ле-Ман у Франції. Докладніше.

11 червня 1990 року Верховна Рада України запровадила новий порядок обчислення часу, приєднавши Україну до східноєвропейської часової зони. Докладніше.

11 червня 1993 року в широкий прокат у США вийшов фільм Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”. В основі сценарію цієї стрічки – однойменний науково-фантастичний роман письменника Майкла Крайтона. Книга вийшла у 1990 році – та одразу викликала зацікавленість у кількох кінопродюсерів і режисерів. Адже історія про клонованих динозаврів видавалася дуже перспективною для екранізації. Утім, це розумів і сам письменник – і зажадав чималу суму за свої авторські права – $1,5 млн доларів. Попри розцінки, за право екранізації відбулося справжнє змагання, в якому Спілберг буквально “на віражі обійшов” свого споконвічного конкурента Джеймса Кемерона. Кемерон згодом розповідав, що планував знімати фільм жахів, схожий за атмосферою на “Чужого”. Хоча Спілберг зробив ставку на пригодницький блокбастер для широкої аудиторії, а не на похмурий хорор, він все ж таки працював у своєму стилі – з розмахом і спецефектами. Їх створювали, зокрема, фахівці, які працювали над “Чужим” і “Термінатором”.

Знімання тривало 99 днів. Картина зібрала понад 914 мільйонів доларів у світовому прокаті. До виходу “Титаніка” у 1997 році саме “Парк Юрського періоду” був найкасовішим фільмом усіх часів. Він отримав три Оскара – за технічні досягнення у візуальних ефектах та звуковому дизайні. До 20-річчя стрічку перевипустили у 3D. І вона знову мала успіх у кінотеатрах. Загальні касові збори в результаті перевищили 1 мільярд доларів, і фільм став першим в історії, що вийшов до 2000 року і досяг такої позначки.

Церковне свято 11 червня

11 червня вшановують пам’ять апостолів Варфоломія і Варнави. Докладніше.

Народні прикмети 11 червня

Якщо сонце 11 червня яскраве, то буде теплий вересень.

Якщо багато павуків – до гарної погоди.

Якщо день спекотний і тихий – буде гроза або град;

Що не можна робити 11 червня

Не можна починати нові справи.

Не можна сваритися.

Не слід вирушати в дорогу.