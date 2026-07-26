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Без виснажливої ​​спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня

Погода 20:20   26.07.2026
Оксана Горун
Без виснажливої ​​спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував актуальний прогноз.

За даними метеорологів, 27 липня в Харкові та області не буде надто спекотним. Вночі в місті й регіоні пройде невеликий дощ. Вдень опадів не прогнозують.

Температура повітря в Харкові буде: вночі +15 – 17°, вдень 27 – 29°. В області: вночі +13 – 18°, вдень 25 – 30°.

У наступні дні також прогнозують “недостатньо липневі температури” (у середу вдень буде максимум +25°), а також – дощі та грози.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в другій половині тижня повернеться ясна погода та температура почне підвищуватися. Перші дні серпня обіцяють бути спекотними.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував актуальний прогноз".