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“Конвульсії” – Коваленко про події в Куп’янську та танкові прориви (відео)

Фронт 19:10   26.07.2026
Оксана Горун
“Конвульсії” – Коваленко про події в Куп’янську та танкові прориви (відео)

Російська армія присвятила літню наступальну кампанію 2026 року “захопленню вже захопленого”, тобто намагається поєднати із реальністю заяви про успіхи, які зробили пропаганда та перші особи ще рік тому. Зокрема, ворог активізувався в Куп’янську.

 “Росіяни зараз намагаються  в Куп’янську продемонструвати те, що в них є успішна інфільтрація. Це не зовсім так. Вони відправляють до Куп’янська невеликі групи інфільтрантів. Поодинокій цілі. Це пари, двійки – не більше. Але вони якраз тими самими шляхами, якими просувалися раніше, намагаються прорватися до Куп’янська. Також вони не залишають спроб сформувати старий плацдарм від Голубівки, Кіндрашівки до Радьківки – фактично трикутник контролю, через який їм було б набагато простіше інфільтруватися до Куп’янська”, – описав події військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Коваленко вважає: російська армія намагається своїм літнім наступом досягти тих результатів, про які ще минулого року заявила пропаганда.

“Це був етап якихось взагалі заяв, які ніяк не корелюються з реальністю. Щодо контролю Куп’янська, нагородження генерала Кузовльова героєм Російської Федерації за захоплення Куп’янська, який Росія як не контролювала, так і не контролює досі. От ми й бачимо, що зараз вони намагаються максимально робити акцент на тому, щоб відновити наступ на Добропільському напрямку, відновити контроль в Куп’янську, а інші напрямки їх не дуже цікавлять”, – вважає оглядач.

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На його думку, саме цим пояснюються також нещодавні відчайдушні спроби окупантів наступати танковими колонами (таку групу бронетехніки спалили українські дрони на Добропільському напрямку).

Російське командування відправляє на ці всі операції, як ми бачимо по Добропільському напрямку, навіть танки у великій кількості, щоб прорвати українську оборону та продемонструвати, що вони щось контролюють. Конвульсії? Можливо, саме так. Хоча чому можливо? Так воно і є“, – підсумував Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія присвятила літню наступальну кампанію 2026 року “захопленню вже захопленого”. Зокрема, ворог активізувався в Куп’янську".