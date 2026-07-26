Масштабна пожежа внаслідок удару КАБами сталася в Ізюмі

Удару зазнав склад у районі Нафтовиків, повідомила Ізюмська МВА. За попередніми даними, постраждалих немає.

“Сьогодні, 26 липня, близько 16:20 російські війська завдали удару по району Нафтовиків у місті Ізюм. За попередньою інформацією, ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби (КАБ). Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення. На місці влучань сталася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила”, – поінформували в МВА.

Нагадаємо, вранці 26 липня російська армія атакувала приватний сектор у Слобідському районі Харкова. Внаслідок удару повністю зруйнований один приватний житловий будинок та пошкоджено щонайменше 15. Російська “бандероль” вбила 40-річну жінку, її чоловік, 10-річний син і собака поранені. Кількість постраждалих зростала протягом дня та досягла 16.