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Масштабный пожар в результате удара КАБами произошел в Изюме

Происшествия 17:18   26.07.2026
Оксана Горун
Масштабный пожар в результате удара КАБами произошел в Изюме Фото: Изюмская ГВА

Удар пришелся по складам в районе Нефтяников, сообщила Изюмская ГВА. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня, 26 июля, около 16:20 российские войска нанесли удар по району Нефтяников в городе Изюм. По предварительной информации, враг применил четыре корректируемые авиационные бомбы (КАБ). В результате обстрела повреждены складские помещения. На месте попаданий произошел пожар. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — проинформировали в ГВА.

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Напомним, утром 26 июля российская армия атаковала частный сектор в Слободском районе Харькова. В результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15. Российская «Бандероль» убила 40-летнюю женщину, ее муж, 10-летний сын и собака ранены. Количество пострадавших возрастало в течение дня и достигло 16.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 17:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар пришелся по складам в районе Нефтяников, сообщила Изюмская ГВА. По предварительным данным, пострадавших нет".