Масштабный пожар в результате удара КАБами произошел в Изюме

Удар пришелся по складам в районе Нефтяников, сообщила Изюмская ГВА. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня, 26 июля, около 16:20 российские войска нанесли удар по району Нефтяников в городе Изюм. По предварительной информации, враг применил четыре корректируемые авиационные бомбы (КАБ). В результате обстрела повреждены складские помещения. На месте попаданий произошел пожар. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — проинформировали в ГВА.

Напомним, утром 26 июля российская армия атаковала частный сектор в Слободском районе Харькова. В результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15. Российская «Бандероль» убила 40-летнюю женщину, ее муж, 10-летний сын и собака ранены. Количество пострадавших возрастало в течение дня и достигло 16.