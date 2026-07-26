Взрывы прогремели в Харькове: Терехов сообщил про прилет «Бандероли»

Утром 26 июля в Харькове звучат сигналы воздушной тревоги и взрывы. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о падении «Шахеда» и ударе ракетой «Бандероль».

«В Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеского БпЛА типа «Шахед» на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Терехов в 08:58 26 июля.

А через пять минут сообщил еще об одном прилете по тому же Слободскому району. На сей раз ударил дрон-ракета «Бандероль». Данные о последствиях еще уточняют.

Воздушная тревога в Харькове по состоянию на 09:08 сохраняется, в воздухе над областью продолжают фиксировать вражеские цели.