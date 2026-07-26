Дрон ударил по автомобилю в Харькове: водитель в больнице

Под утро 26 июля в Харькове россияне атаковали гражданский транспорт.

«Есть информация о попадании ударного БпЛА в Шевченковском районе города. Дрон попал в автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: пострадавшему водителю 43 года, его госпитализировали.

Харьковские Telegram-каналы сообщили о том, что дрон ударил по грузовику местного хлебозавода.

Видео: Kharkiv 1654

Отметим, воздушная тревога в Харькове продолжалась практически всю ночь. Под утро она также была актуальна.