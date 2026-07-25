ДТП в Харькове: водитель не пропустил «скорую» с сиреной, пострадали медики 📹

Утром 25 июля на проспекте Героев Харькова произошло ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи.

Авария произошла около 09:00 на въезде на парковку супермаркета «Рост». По предварительным данным, водитель Mitsubishi не предоставил преимущество в движении карете скорой помощи Ford Transit, которая ехала с включенными проблесковыми спецсигналами, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От удара авто медиков перевернулось на бок. Травмы получили 48-летний водитель «скорой» и 22-летняя парамедик.

Решается вопрос о правовой квалификации по Уголовному кодексу Украины, следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, еще 20 современных систем радиоэлектронной борьбы передали Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 24 июля.