Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам

По городу Балаклея Харьковской области нанесли удары военные РФ утром 25 июля.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе и двоих пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь.

Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов утром информировал о нескольких «прилетах» по громаде. Первый был в 10:00.

Впоследствии он уточнил, что первые попадания пришлись по гражданскому предприятию. Возник пожар в одном из складских помещений. Кроме того, повреждено остекление окон в трех жилых домах.

В дальнейшем россияне нанесли удары по частному сектору. Двое жителей получили острую реакцию на стресс. Два частных дома получили значительные повреждения, еще около пяти — остались без стекол. Кроме того, повреждено учреждение культуры.

Как сообщалось, в ночь на 25 июля БпЛА ударил по Богодухову. Произошел пожар в прицепе грузового автомобиля площадью 20 квадратных метров. Пострадали три человека. Утром россияне атаковали энергообъект в Дергачах — город полностью обесточен, есть двое пострадавших. Еще один раненый — в Слатино.