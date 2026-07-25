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Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам

Происшествия 12:25   25.07.2026
Елена Нагорная
Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам Фото: Виталий Карабанов

По городу Балаклея Харьковской области нанесли удары военные РФ утром 25 июля.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе и двоих пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь.

Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов утром информировал о нескольких «прилетах» по громаде. Первый был в 10:00.

Впоследствии он уточнил, что первые попадания пришлись по гражданскому предприятию. Возник пожар в одном из складских помещений. Кроме того, повреждено остекление окон в трех жилых домах.

В дальнейшем россияне нанесли удары по частному сектору. Двое жителей получили острую реакцию на стресс. Два частных дома получили значительные повреждения, еще около пяти — остались без стекол. Кроме того, повреждено учреждение культуры.

Как сообщалось, в ночь на 25 июля БпЛА ударил по Богодухову. Произошел пожар в прицепе грузового автомобиля площадью 20 квадратных метров. Пострадали три человека. Утром россияне атаковали энергообъект в Дергачах — город полностью обесточен, есть двое пострадавших. Еще один раненый — в Слатино.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 12:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По городу Балаклея Харьковской области нанесли удары военные РФ утром 25 июля.".