Людей накрутили против Киева – депутат Куц о «звоночках» перед вторжением

Как жителей Купянска и Волчанска настраивали против украинских властей, в интервью МГ «Объектив» рассказала известная политолог и оппозиционная депутат Харьковского облсовета Галина Куц. В нашем разговоре также: о падении роли областного совета и роста – ХОВА, конфликты, которые это влечет за собой; саботаж со стороны депутатов бывшей ОПЗЖ; способы религиозной экспансии россиян и какой самый страшный грех политика.

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Почему-то мне в Харькове спокойно

Харьков я воспринимаю как маленького ребенка. Когда я больше недели за пределами города, кажется, будто маленького ребенка оставила, говорит Галина Куц.

«Что он делает? Не отбился ли от рук? Я не могу больше недели где-нибудь быть. У меня ощущение, что нужно возвращаться. Почему-то мне в Харькове спокойно», — полушутя признается госпожа Куц.

Она почти не покидала родной город после полномасштабного вторжения, разве что на несколько недель весной 2022 выезжала в село, потому что в Харькове тогда не хватало воды. Вспоминает, как несколько часов с пустыми баклажками бродила в начале марта по городу в поисках – и не нашла воды ни в одном супермаркете даже бутылочки. Поэтому выехала вместе с мужем, но при первой же возможности вернулась.

Приходилось искать аттестаты детям-переселенцам и директоров для школ

После полномасштабного вторжения сразу возник новый пласт проблем, и никто толком не знал, к кому обращаться, чтобы решить их. И это касалось не только помощи переселенцам и гуманитарки. Куц, которая является профессором ХНУ им. Каразина и педагогического университета имени Сковороды и возглавляет комиссию по науке, образованию и духовности в Харьковском облсовете, в первую очередь вспоминает сложности, появившиеся в сфере образования. Часто возникали проблемы, когда дети уехали с оккупированных территорий, но аттестата за 9 класс не было – и они не могли перейти в другую школу.

«Мы решали, где взять этот документ, как сделать, чтобы все это признали. На всю Украину звучала проблема, когда из Купянского интерната Россия украла 13 детей – и родителям не сообщили. Их потом возвращали, а ведь это из нашего областного интерната их похитили», — рассказывает депутат облсовета.

Или долгое время чиновники от образования не могли переназначить директоров образовательных учреждений в Купянске и Балаклее.

«Отказывались люди, потому что там все обстреливалось. А должен быть директор, чтобы мы зарплату не могли перечислить, потому что без его подписи нельзя зарплату раздать работающим учителям», — вспоминает события 2022 года Галина Куц.

«Абсолютная власть развращает абсолютно»

Из опыта своей работы в образовательной комиссии облсовета Куц приводит и другие примеры осложнений и недоразумений, возникших после начала полномасштабного вторжения. Когда областные государственные администрации стали военными, их полномочия значительно расширились. А вот влияние депутатского корпуса уменьшилось. Такой дисбаланс депутат и политолог считают большой проблемой органов публичной власти. Ведь уже непонятно, кто за что отвечает. Одна из самых показательных историй – областной бюджет. Ранее его утверждали депутаты облсовета на сессии. В процессе возникали многочисленные дискуссии, вносили поправки. Теперь главный финансовый документ региона утверждает ОВА.

«Есть статья 143 Конституции, а Конституция – это основной закон, где написано, что бюджеты принимают органы местного самоуправления. Не может постановление о военном положении превышать Конституцию. У нас не по всей Украине это происходит. Есть регионы более отдаленные от фронта, где сохранилось взаимодействие между избранными и назначенными руководителями. Потому что избранные представители должны утверждать бюджет и решать, куда уходят деньги громады», – напоминает нормы закона Галина Куц.

На Харьковщине депутатам бюджет для изучения не предоставляют, потому что там есть составляющая безопасности.

«Есть фраза лорда Джона Дальберг-Актона: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Чем дольше люди, не избранные, а назначенные, которых периодически перетасовывают, и они потому и не чувствуют за собой ответственности, будут вручную распределять общие деньги без контроля, это будет их очень расслаблять. Это собственно и происходит, такие мини-конфликты возникают постоянно в разных комиссиях», — говорит депутат.

«А чем вы занимались два года?» – «Ну, меню разрабатывала»

Как выглядят подобные недоразумения и к чему они приводят, Куц демонстрирует на примере работы своей комиссии — по вопросам науки, образования и духовности.

«Например, два года назад я не голосовала, и вопрос сорвался, потому как раз моего голоса и не хватало, когда открывали новое коммунальное предприятие «Качественное питание для школ». Новое КП – это всегда некая структура, зарплата директора, бухгалтера. Я задала вопрос: «У нас в дистанционном формате учатся. Какое качественное питание для школ? Зачем сейчас открывать новое предприятие? Это же расходы областного бюджета!» Не открыли, потом нас потом снова собрали, рассказывали, что на юге области будут под осень открываться школы, и это будет делаться для тех деток. Тогда еще не было такой угрозы Лозовой, как сейчас. Потом, когда мы все-таки проголосовали, выяснилось, что это был пиар для первой леди (Елены Зеленской – прим.ред.). Она приехала и говорила, что на этот проект Баффет (Уоррен Баффет, американский инвестор и филантроп – прим. ред.) привезет оборудование. Баффет привез оборудование, которое фактически оплатило это КП деньгами областного бюджета. И вот месяц назад этот человек-директор снова пришел, чтобы продлить контракт. Мы ей задаем вопрос: «А чем вы занимались эти два года? Вы так нигде и не открыли питание горячее для школ». Она говорит: «Ну, я меню разрабатывала». И Областной совет на последнем заседании снова продлил ей контракт еще на год», — рассказывает Галина Куц.

Представители пророссийских сил саботируют работу комиссий облсовета

Одной из непростых особенностей Харьковского областного совета является его политический состав. На последних местных выборах, состоявшихся до полномасштабного вторжения, в совет прошли многие депутаты, декларировавшие пророссийские взгляды. Конечно, депутаты, избиравшиеся от ОПЗЖ, больше не заявляют о своей приверженности РФ. И даже провели ребрендинг политсилы, переименовав фракцию в «Восстановление Украины». Но, несмотря на это, говорит Галина Куц, приходится наблюдать саботаж с их стороны. К примеру, в комиссиях, где председательствуют такие избранники, противятся появлению представителей других политических сил.

«Нового депутата ввели в нашу фракцию «Европейская солидарность» полгода назад. И по закону каждый депутат сразу должен работать в комиссиях. В Харьковском облсовете есть комиссии, которые вообще не работают, потому что там не хватает депутатов. Задача депутата – это труд в рабочих группах с документами, проектами решений. Потому что когда комиссия работает, мы хоть какой документ соответствующего департамента потребуем, посмотрим, что там делается и куда идут деньги. А если комиссия не работает, никто даже не сможет проверить, куда направляют деньги. Пока аграрная комиссия не работает, там руководитель – заместитель председателя бывшей ОПЗЖ Харьковщины. И он не хочет брать нашего депутата в аграрную комиссию, хотя тот – аграрий. Просто саботируют, комиссия же не работает из-за этого, хотя есть и земельные вопросы. И сам не гам, и другому не дам», – приводит пример Галина Куц.

Так же огорчает ее дистанционный формат сессии. Не хватает живой дискуссии.

«Это ужасно. Что касается активности на сессиях, уже шестой год, и мне кажется, что я там самая активная. С другой стороны, зал уже приготовили, чтобы мы могли встретиться вживую. Но вдруг те же бывшие ОПЗЖшники сдадут, когда и где мы встречаемся, а сами не придут, и будет прилет. Может, такое быть? Может, потому здесь вопросы разные», — рассуждает депутат.

Религиозные приходы УПЦ (МП) массово регистрировали в квартирах, больницах и гаражах

Среди сфер работы комиссии, которую возглавляет Галина, — духовность. И она предусматривает, в частности, взаимодействие с религиозными организациями. И здесь тоже возникают большие вызовы. Депутат делится: постоянно приходится обращаться в СБУ. Например, в прошлом году она делала обращение по поводу московских церквей, которые называются УПЦ.

«Сколько у нас их зарегистрированы? Потому что россияне создают иллюзию, что их церковь — самая большая в мире православная организация. А как это создается? Не по количеству прихожан, а по количеству зарегистрированных юридических лиц. Мы знаем, что Харьковщина не является сильно религиозной территорией. Я думала, будет их 60-70, если брать по области. Оказалось – 364. Я была в шоке. Мне дали этот список с адресами, я начинаю ходить по адресам, смотреть. Больше всего меня поразили адреса в больницах, которые принадлежат городскому совету. И некоторые даже не знают, что у них там где-то в каком-то доме, квартире, сарае или даже гараже зарегистрирован этот приход. Эти приходы активно начали регистрировать после Оранжевой революции. Но нужно ликвидировать то, что не работает. Просили же: перерегистрируйте их всех по новой. Но они не смогут перерегистрироваться», — описывает тонкости религиозной экспансии россиян на Харьковщине Галина Куц.

Не меньше ее беспокоит строительство новой церкви УПЦ (МП) в селе Соколово – прямо у дороги, которой на фронт едут машины ВСУ.

«Священник в чате села, где обычно продают сало и яйца, написал вперемешку на русском и украинском, что он военный летчик по образованию с оккупированных территорий. Какая интересная биография у человека», – иронично отмечает депутат.

Гуманитарные вопросы были маркерами подготовки к вторжению

Игнорировать подобные факты не стоит, ведь нередко они являются частью общего плана врага, подчеркивает политолог.

«Когда уже произошло вторжение, я поняла одну интересную политическую технологию. Весь 2021 год к нам на комиссию были обращения из Купянска, что там массово закрывают сельские школы. Мы ездили туда, чтобы понять, а что же происходит такое? Я шесть школ объехала и не могла понять: такие хорошие школы, настолько оборудованные. Чего вы людей так накрутили? Всюду звучало одно и то же: это центральная власть и Харьков школы закрывают. Я говорила им, подождите, вы же принадлежите к Купянскому горсовету, он ваш собственник. Это не Харьковский областной совет вас закрывает, мы вообще приехали, чтобы помочь и разобраться, что случилось. Это происходило летом 2021-го, перед вторжением людей очень накрутили против Киева, именно тем, что позакрывали школы. Мол, смотрите, это Киев вместе с Харьковом позакрывали вам школы, за которых вы держитесь. Я потом поняла, что там реально готовились, что людей накрутили намеренно. Этот мэр Купянска Геннадий Мацегора, он же первым стал коллаборантом и предателем. Это он и делал, мы же к нему обращение писали, чтобы не закрывали школы», — вспоминает события перед вторжением Галина Куц.

Подобные манипулирования настроениями происходили и в Волчанске, который был единственным городом в Украине, напрямую получавшим газ из РФ. И в декабре 2021 года жители Волчанска массово пожаловались, что им всем прикрутили газ. И снова людям рассказали, что это Украина виновата.

«То есть были звоночки, просто мы тогда не понимали, к чему идет», – отмечает Галина Куц.

Политика – это ответственное распределение денег, а не только идеология

Свою задачу политолог и депутат видит в ответственности – за поступки и решения.

«Ибо безответственность за Вебером – это самый страшный грех для политика. В своей деятельности я соблюдаю державоцентризм. И на каждое решение смотрю с точки зрения державоцентризма и демократичности: это хорошо или нет?»

Без лишнего кокетства Галина Куц признает, что при условии, что наступит мир, снова будет баллотироваться в областной совет.

«Если я увижу, что идет большая угроза демократии, точно пойду. Ну кто им расскажет, что демократично, а что нет? Знаете, меня еще так раздражает, когда среди харьковского политикума, и на городском уровне, и на областном, говорят такие глубоко мудрые фразы во время сессий: «Только давайте без политики». Все, Галина Михайловна тогда заводится. Говорю, так, мини лекция. Мы чьи деньги распределяем? Ваши? Нет. Чьи деньги распределяем? Налоги. Политика – это всегда принуждение. Мы же налоги принудительно собираем. Нас выбрали их распределять, мы их направляем. Когда свои деньги будете распределять, жене дать или теще, тогда давайте без политики. А распределение чужих средств, решение, куда они уходят – это уже политика. Люди в слово «политика» вкладывают неизвестно что. Пожалуй, только идеологию вкладывают, когда говорят, «давайте без политики» или что-нибудь такое».