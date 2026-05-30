Мэр Харькова Терехов стал флагманом нового политического проекта – политолог

Что стоит за антииммигрантский риторикой мэра Харькова Игоря Терехова, почему он, вероятно, попал в Ассоциацию прифронтовых городов и громад и для кого этот политический проект может стать спасительным кругом, в интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев.

Терехов стал №1 в новом проекте, Кем – вторым пилотом в нем же

— Уже около полугода мэр Харькова Игорь Терехов активно комментирует в соцсетях события на национальном уровне. Недавно он высказался о трудовых мигрантах, что следует не их завозить, а беречь собственных людей. Так что же это было?

— Мэр в основном отрицает, что это политический проект, если мы говорим об Ассоциации прифронтовых городов и громад. Он постоянно повторяет, что никогда не будет партией. Хотя там есть нюансы с формулировками. Последний раз он сказал, что не будет в одной партии с Данилой Гетманцевым (народный депутат от партии «Слуга народа», глава финансового комитета ВРУ – прим. ред.), но уже как-то не возразил, что партии не будет вообще.

Итак, по моим субъективным предположениям, Ассоциация прифронтовых городов и громад – это политический проект, который, в конце концов, будет политической партией. И его флагманом является именно Игорь Терехов, и где-то вторым пилотом, наверное, Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации. И, наверное, немного приревновал Игорь Терехов, когда там еще появился Даниил Гетманцев, как третий сопредседатель. По крайней мере, так было сформулировано в опросе, кажется, социологической службы Socis, которые поставили эту вероятную партию на гипотетических парламентских выборах с тремя фамилиями. И после этого была публичная реакция от мэра Терехова, что он никогда не будет в одной партии именно с Гетманцевым.

Терехов хорошо понимает избирателей, он 20 лет в политике

— Так вы связываете смену риторики Терехова с появлением этой партии?

— У меня может быть профдеформация как у политолога, но по моему мнению это именно политический проект, и потому изменилась риторика нашего городского головы. Он все больше, как вы отметили, комментирует общеукраинские информационные поводы, иногда международные, все, что беспокоит украинских избирателей, не только харьковских. Потому он расширяет свою риторику и делает это, можно сказать, в популистском русле. Но большинство политиков так и поступают, если они хотят завоевать расположение избирателей. И выбор тем – это то, что наиболее болезненно сейчас для украинцев.

— Да, Игорь Терехов даже комментировал работу ТЦК…

— Мэр после трех лет активной фазы мобилизации в Харькове наконец-то ее заметил, начал критиковать злоупотребление ТЦК, как он говорил. Затем он критиковал народных депутатов за бездействие, что они плохо работают, потому что украинцы всегда ненавидят своих народных депутатов, которых сами избрали. Критиковал правительство и персонально обращался к министру энергетики Денису Шмыгалю, требовал свет. Вот теперь критикует трудовых мигрантов в целом и выступает в качестве защитника украинских рабочих. То есть, это все то, что хочет услышать медианный избиратель. Наш мэр уже опытный политик, он, напомню, впервые баллотировался в 2006 году в парламент от «Нашей Украины», тогда был под патронатом Арсена Авакова. Потому он уже давно в политике и понимает, что хочет от него услышать избиратель.

Почему Ассоциация прифронтовых городов и громад стала последней надеждой для «Слуг»

– Зачем Игорю Терехову партия мэров? Ему тесно в Харькове, или он просто устал?

— Нет, я убежден, что ему не тесно в Харькове, и кресло мэра Харькова он никогда не поменяет добровольно на какой-нибудь мандат народного депутата. И здесь у меня нет инсайдов, у меня есть только мои предположения, что это может быть немного навязанная история, которая идет не по инициативе Игоря Терехова, который почему-то решил играть в общеукраинскую политику, в партию, парламент. Я думаю, что инициатива идет, если обобщено, то от Офиса Президента, если более персонифицировано, корректнее – от Давида Арахамии. Много прямых и косвенных индикаторов, что куратором именно этого проекта является Давид Арахамия. И я думаю, что это начиналось как запасной аэродром для действующей власти, но сейчас он может стать основным.

– Что на все указывает?

— По крайней мере, социология относительно гипотетической партии мэров, у которой еще нет названия, и говорят, что сейчас проводят фокус-группу, в том числе и в Харькове, где тестируют разные варианты нейминга, как же эту партию назвать. И согласно замерам, эта новая партия уже опережает каноническую «Слугу народа», поэтому этот запасной аэродром может стать основным. Но я думаю, что этот проект не исключительно инициатива Игоря Терехова, а возможно, даже и вовсе не его инициатива, а где-то в формате, где его уже поставили перед фактом, что нужно сотрудничать теперь и в таком партийном русле.