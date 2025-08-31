Что сеять осенью: советы огородникам
Сентябрь — не повод забыть про урожай до весны, считают специалисты. До заморозков еще вполне можно успеть вырастить зелень. Что сеять, пишет Pixelinform.
В сентябре стоит сеять зелень, которая растет быстро и не боится низких температур. К этой категории относятся следующие растения:
🌱Руккола. Сорта типа «Рокет» можно начинать срезать уже через 18-25 дней после посева. Низкие температуры убирают горечь этой зелени, так что она становится еще вкуснее, чем весной и летом.
🌱 Кресс-салат. Эта культура вообще не боится заморозков до -5°C.
🌱Листовая горчица. Ее семена прорастают даже при +3°C.
🌱 Шпинат. Сорта «Огромный» или «Матадор» наращивают сочную листовую массу примерно за месяц. Важно помнить, что поливать эту зелень нужно теплой водой.
🌱Укроп и петрушка. Подойдут сорта «Грибовский» (укроп) и «Богатырь» (петрушка). Петрушка прорастает дольше, так что семена стоит замочить перед посевом на несколько часом. Укроп можно подсевать каждые 10-14 дней — тогда свежая зелень всегда будет на столе.
Несколько советов по подготовке осенних грядок:
✅ Лучше выбирать место, где летом росли лук или чеснок. Они обеззараживают почву, что защитит зелень от болезней.
✅ Землю перед посевом стоит удобрить азотом (важно соблюсти дозировку и не переборщить).
✅ Чтобы осенний урожай точно «дозрел», стоит установить над грядками микро-парник — дуги, чтобы на ночь в случае ожидаемых заморозков накрывать агроволокном или пленкой.
