Что сеять осенью: советы огородникам

Сентябрь — не повод забыть про урожай до весны, считают специалисты. До заморозков еще вполне можно успеть вырастить зелень. Что сеять, пишет Pixelinform.

В сентябре стоит сеять зелень, которая растет быстро и не боится низких температур. К этой категории относятся следующие растения:

🌱Руккола. Сорта типа «Рокет» можно начинать срезать уже через 18-25 дней после посева. Низкие температуры убирают горечь этой зелени, так что она становится еще вкуснее, чем весной и летом.

🌱 Кресс-салат. Эта культура вообще не боится заморозков до -5°C.

🌱Листовая горчица. Ее семена прорастают даже при +3°C.

🌱 Шпинат. Сорта «Огромный» или «Матадор» наращивают сочную листовую массу примерно за месяц. Важно помнить, что поливать эту зелень нужно теплой водой.

🌱Укроп и петрушка. Подойдут сорта «Грибовский» (укроп) и «Богатырь» (петрушка). Петрушка прорастает дольше, так что семена стоит замочить перед посевом на несколько часом. Укроп можно подсевать каждые 10-14 дней — тогда свежая зелень всегда будет на столе.

Несколько советов по подготовке осенних грядок:

✅ Лучше выбирать место, где летом росли лук или чеснок. Они обеззараживают почву, что защитит зелень от болезней.

✅ Землю перед посевом стоит удобрить азотом (важно соблюсти дозировку и не переборщить).

✅ Чтобы осенний урожай точно «дозрел», стоит установить над грядками микро-парник — дуги, чтобы на ночь в случае ожидаемых заморозков накрывать агроволокном или пленкой.