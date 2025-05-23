Рискуют жизнью ради огородов: на Харьковщине люди растят урожай под обстрелами
Жители Купянского района возвращаются домой из эвакуации ради огородов. Об опасной тенденции в эфире нацмарафона рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Мы третий год уже это видим — с момента объявления обязательной эвакуации. Что приходит эта огородная пора — люди тянутся к огородам. Начинают эти работы, безусловно, пренебрегают безопасностью своей и приезжают, в том числе, в те населенные пункты, которые находятся под влиянием FPV-дронов, под обстрелами. Наиболее опасно то, что мы видим, что есть семьи с детьми даже, пытающиеся проехать в такие населенные пункты. И здесь нам приходится работать более тщательно с ними. Привлекаем и полицию, и Службу по делам детей. И проводим эту работу по повторной эвакуации таких семей», — поделился Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
При этом после особенно сильных обстрелов эвакуация оживляется. Подобную тенденцию в Купянске фиксируют в последние дни.
«За последние два дня мы увидели, что есть определенная динамика в эвакуации людей, больше заявок на эвакуацию. Тем не менее их количество все равно мы считаем не очень удовлетворительным, потому что уехало за вчера чуть больше 20 человек — после массированных обстрелов. В основном есть заявки людей после обстрелов по самому Купянску, опять же после обстрелов и по Кондрашовской громаде. То есть мы видим, что люди заранее не думают особенно об эвакуации и уже принимают решение после того, как где-то рядом прилетело», — рассказал начальник Купянской РВА.
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Минувшая ночь, как сообщил Канашевич, в Купянске прошла более-менее спокойно: обстрелов города и ближайших населенных пунктов не фиксировали.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Купянского района возвращаются домой из эвакуации ради огородов. Об опасной тенденции в эфире нацмарафона рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич".