Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что подозрение в коллаборационизме получила 65-летняя жительница Купянского района.

По версии следствия, женщина могла участвовать в постановочных видео для российской политпартии «Единая Россия» во время оккупации Купянщины.

«Во время временной оккупации района в 2022 году женщина работала на предприятии нефтегазового комплекса, созданного оккупационной администрацией государства-агрессора на захваченной территории Харьковщины. Накануне освобождения региона осенью 2022 года она сбежала с Купянщины на территорию государства-агрессора и начала противоправную пропагандистскую деятельность. Чтобы выслужиться перед оккупантами и получать от них деньги, она «раздавала» интервью прокремлевским информагентствам, в которых оправдывала российское вторжение в Украину», – установили силовики.

Одно из таких интервью женщина, по данным следствия, дала информационному порталу, который является официальным информресурсом политической партии «Единая Россия».

Эксперты выяснили, что подозреваемая хвалила российских оккупантов, отмечая их заботу о местном населении. При этом ВСУ обвиняла в убийствах. Отдельно она раскритиковала и украинское руководство, утверждая, что уровень жизни был хуже, чем после оккупации. Полученную информацию распространили пропагандисты и показали как позицию большинства украинцев.

«Инициированная Службой безопасности комплексная судебная экспертиза видео-, звукозаписи и психолого-лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленницы. На основании собранных оперативниками СБУ доказательств фигурантке заочно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации)», – добавили в СБУ.

Теперь женщине грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.