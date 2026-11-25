Сгоревший автомобиль обнаружили на обочине дороги Мироновка-Довжик Золочевской громады. Внутри были тела двух человек – вероятно, местных супругов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте атаки работают профильные специалисты, уточнил он.

Напомним, 25 ноября враг несколько раз бил по Харькову. Около 15:00 зафиксирован удар реактивным дроном по Индустриальному району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Около 12:45 25 ноября в Харькове также слышали взрыв. Мониторинговые каналы информировали о полете российской «Бандероли». «Прилет» в Слободском районе подтвердил городской голова Игорь Терехов. В результате попадания пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 11:10 «Бандероль» ударила по Слободскому району.