В четверг, 26 ноября, с 9:00 до 17:00 на части маршрутов троллейбусов №11 и 27 в Харькове будет курсировать только подвижной состав на автономном ходу. Соответственно, интервал их движения увеличится, предупредила пресс-служба мэрии.

В это время АО «Харьковоблэнерго» будет проводить рабоыт. Поэтому троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не смогут курсировать по Новобаварскому проспекту, улице Китаенко и проспекту Любови Малой, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до улицы Дудинской.

Троллейбусы №11 и 27 будут курсировать следующим образом:

часть – по основным маршрутам с увеличенным интервалом движения (с использованием автономного хода);

остальные, не имеющее достаточного запаса автономного хода, – от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции.

Напомним, 25 ноября в Харькове были перебои со светом. В частности, наблюдались задержки в движении городского наземного электротранспорта.