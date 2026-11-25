Стратосферный полярный вихрь, который формируется на высоте около 30 километров и определяет зимнюю погоду в умеренных широтах, в этом сезоне ведет себя нестабильно. Это повышает риск отдельных арктических вторжений на Харьковщину, однако общего теплого фона зимы не изменит, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная.

«Когда у нас полярный вихрь сильный и стабильный, он действует как так называемый замок, который удерживает ледяной воздух над Арктикой, и он на другие широты глубже не попадает. Но когда этот замок разрывается, то полярный вихрь может распространять перенос арктических воздушных масс на более умеренные широты», — пояснила синоптик.

По ее словам, чем выше скорость зонального ветра в вихре, тем крепче этот «замок» и тем мягче зима в Украине, поскольку в регионе преобладает западный перенос воздуха с Атлантики. Когда же под влиянием внезапного стратосферного потепления вихрь ослабевает и деформируется, холод прорывается далеко на юг.

«Сейчас оперативные данные подтверждают, что полярный вихрь в этом сезоне ведет себя нестабильно, и это повышает риск отдельных вторжений арктического холодного, морозного воздуха. Однако это не будет менять общую картину климатического фона погоды», — подытожила она.

Существует еще климатическое явление Эль-Ниньо — оно формируется в экваториальной части Тихого океана и связано с повышением температуры поверхностных вод. Хотя это и далеко от Европы, но явление может сказываться на погодных процессах в умеренных широтах, пояснила Калюжная.

«Этот процесс глобально перестраивает циркуляцию атмосферы. То есть он может поддерживать процессы с Атлантики — более влажные, теплые, или процессы из Сибири, и может усиливать влияние атлантических процессов, которые с запада на нас, на умеренные широты, уже влияют. То есть глобально они не могут влиять, но из-за перестройки циркуляции атмосферы во всем Северном полушарии оно добавляет энергии циклонам и увеличивает количество осадков, способствует тому, что первая половина зимы может быть мягче. Но к тому же из-за этого процесса с Эль-Ниньо могут расти риски дестабилизации полярного вихря во второй половине сезона», — отметила синоптик.

Также Калюжная рассказала МГ «Объектив», что грядущая зима в Харькове и области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. В декабре днем прогнозируют около нуля, ночью — до 5–7 градусов мороза, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя превысят норму. Наиболее нестабильными периодами станут январь и первая половина февраля. Из-за постоянных колебаний температур и чередования теплых и холодных волн устойчивого и высокого снежного покрова в течение зимы может не образоваться, а будет ли снег на Новый год, прогнозировать еще рано. На характер сезона влияют тренд потепления за последние 30 лет, явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и направление движения воздушных масс — из Атлантики или северо-востока.