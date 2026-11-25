На ближайшей неделе погоду в Харьковской области будет определять холодный антициклон с северо-запада, центр которого сейчас расположен над Скандинавией. Из-за его влияния в регионе будет постепенно холодать, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная.

«Он будет постепенно перемещаться на юго-восток и обуславливать погоду над Харьковщиной. Это будет холодная погода, прохладная погода. У нас уже почти не будут наблюдаться плюсовые температуры, с каждым днем будет становиться все прохладнее», — отметила синоптик.

В то же время, по ее словам, значительных снегопадов или дождей в ближайшие дни ждать не стоит.

«Потому что это антициклональные воздушные массы — они холодные, но более сухие», — пояснила Калюжная.

Также Калюжная рассказала МГ «Объектив», что грядущая зима в Харькове и области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. В декабре днем прогнозируют около нуля, ночью — до 5–7 градусов мороза, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя превысят норму. Наиболее нестабильными периодами станут январь и первая половина февраля. Из-за постоянных колебаний температур и чередования теплых и холодных волн устойчивого и высокого снежного покрова в течение зимы может не образоваться, а будет ли снег на Новый год, прогнозировать еще рано. На характер сезона влияют тренд потепления за последние 30 лет, явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и направление движения воздушных масс — из Атлантики или северо-востока.