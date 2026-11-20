20 ноября в Украине – День защиты детей. В этот день год назад Путин на словах «освободил КупЯнск». В 2004-м суд отклонил попытку КГГА запретить акцию на Майдане Незалежности, с которой впоследствии началась Оранжевая революция. В 1945-м начался Нюрнбергский процесс. В 1940-м Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. В 1917-м Украинская Центральная Рада утвердила Третий универсал, которым провозгласила УНР. В 1805-м состоялась премьера единственной оперы Бетховена – «Фиделио».

Праздники и памятные даты 20 ноября

20 ноября в Украине – День защиты детей и праздник Третьего универсала.

В мире – Всемирный день ребенка и День педиатра.

Третья пятница ноября – это Международный день противодействия буллингу (таких дня два в году – в последнюю пятницу февраля и третью пятницу ноября) и Всемирный день вазэктомии.

Также сегодня: День индустриализации Африки, День памяти трансгендеров, Всемирный день таблицы умножения (его отмечают осенью в разные даты, в 2026 году – 20 ноября) и Международный день «Обними бегуна».

Видео создано с использованием ИИ

20 ноября в истории

20 ноября 1805 года состоялась премьера единой оперы, которую написал Людвиг Ван Бетховен – «Фиделио». Подробнее.

20 ноября 1917 года своим Третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую народную республику (УНР). Подробнее.

20 ноября 1940 года Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. Она стала четвертой страной – участницей военного союза агрессоров Второй мировой войны. Подробнее.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками. Подробнее.

20 ноября 2004 года Шевченковский райсуд Киева отклонил представление Киевской ГГА об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности с 21 по 23 ноября. Подробнее.

20 ноября 2025 года россияне на словах «захватили Купянск». О выдуманном успехе диктатору Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Тактика «флаговтыков» и преувеличения успехов уже была характерна для российского военного и политического командования. Однако именно история об «освобождении КупЯнска» стала знаковой и используется военными обозревателями как классический образец лжи оккупантов о событиях на фронте. Купянск год назад стал самым крупным населенным пунктом, который россияне объявили захваченным, игнорируя реальность. Генштаб ВСУ сразу опроверг заявления Герасимова, назвав их «дешевой провокацией».

«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город», — информировали в Генштабе.

Несмотря на это, Путин долго продолжал заявлять о контроле над Купянском в различных публичных выступлениях. Его слова опроверг лично президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл к стелле на въезде в Купянск и записал там видео.

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Впоследствии большинство диверсантов из Купянска выбили, Силы обороны провели там зачистку. За прошедший год ситуация на этом участке фронта не претерпела радикальных изменений: россияне продолжают инфильтрировать в Купянск малые пехотные группы. Защитники их уничтожают. На карте DeepState значительная часть города находится в «серой» зоне, контролируемых оккупантами территорий нет. В то же время, опыт «освобождения КупЯнска» российское руководство распространило на другие украинские территории. Одним из известнейших примеров последнего времени стало «освобождение Святогорска». О нем Путин заявил 1 сентября 2026 года, несмотря на то, что в Святогорске вообще не было ни российских диверсантов, ни боев. Более того — ВСУ в это время проводили операцию «Вивальди», в результате которой оккупантов на этом направлении отбросили еще дальше.

Церковный праздник 20 ноября

20 ноября — предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтят память преподобного Григория Декаполита. Подробнее.

Народные приметы

Если днем идет снег, но на земле не задерживается, то весной разольются реки.

Гололедица в этот день – к затяжным морозам.

Если окна покрылись инеем – будет хороший урожай зерна в следующем году.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя стирать постельное белье.

Нельзя вязать.

Нельзя больным людям выходить на улицу, потому что болезнь ухудшится.