Прокуроры доказали в суде, что теперь уже бывший заместитель мэра Купянска во время оккупации города работал на РФ. В оккупационной администрации он контролировал работу местных коммунальных предприятий, сообщили в областной прокуратуре.

Чиновник был избран депутатом Купянского райсовета в 2020 году от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По данным прокуратуры, в июле 2022 года он согласился стать «и. о. помощника заместителя главы по вопросам инфраструктуры» в оккупационной администрации. Там, в частности, занимался переподключением электроснабжения Купянского района к энергосетям так называемой «ЛНР» и территории России.

После освобождения города чиновник бежал в Россию и находится в розыске.

«Почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность его подписей в найденном правоохранителями трудовом договоре с оккупационными властями, а его участие в совещаниях зафиксировано на видеозаписях вражеских медиа и подтверждено свидетельскими показаниями», — говорят в прокуратуре.

Суд приговорил его к 15 годам заключения за госизмену и коллаборационизм с конфискацией имущества. Этот срок начнет отсчитываться со дня его задержания.

Напомним, терапевта и работника супермаркета будут судить в Харькове. Их обвиняют в слежении за Силами обороны и попытке взорвать военный автомобиль.