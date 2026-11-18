В Харьковском горсовете констатируют, что в городе выросли цены на товары бакалейной группы.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, с начала осени подорожали гречка (+10%), рис и манка (+14%), макаронные изделия (+13%). Также повысилась стоимость соли (+5%), подсолнечного масла и пшеничной муки (+4%). В то же время не изменились цены на сахар, а пшено подешевело на 8%.

По данным мэрии, гречневая крупа в среднем стоит 98,05 грн/кг, рис длиннозернистый – 74,90 грн/кг, рис круглозернистый – 76,90 грн/кг, пшено – 63,45 грн/кг, манная крупа – 39,90 грн/0,8 кг. Стоимость сахара составляет 33,50 грн/кг, соли – 21,35 грн/кг, пшеничной муки – 31,85 грн/кг, подсолнечного масла – 102,75 грн/850 мл, макаронных изделий – 43,40 грн/кг.

«Также по сравнению с сентябрем этого года на около 13% снизилась цена на куриные яйца. Сейчас они стоят от 60 до 90 грн/10 шт», – добавили в мэрии.

Напомним, убыточность фермерских хозяйств и сокращение поголовья скота привели к дефициту сырого молока на украинском рынке. Чтобы перехватить ограниченные объемы сырья, переработчики вынуждены поднимать закупочные цены, что в конце концов толкает вверх стоимость готовой продукции, рассказала в комментарии МГ «Объектив» совладелица фермерского хозяйства «Пани Юпитер» в селе Хотомля Старосалтовской громады Наталья Коваль.