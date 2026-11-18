К копам обратилась бабушка 11-летней девочки. Она рассказала, что они проживают вместе, утром ребенок отправился в школу, но после занятий ребенок не вернулся.

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сразу же отправились на поиски девочки. Как оказалось, она пошла к папе.

«На поиски несовершеннолетней ориентировали личный состав полиции. При отработке сообщения правоохранители установили, что девочка находится в квартире отца, в другом районе Харькова. Ребенок имел собственные ключи от дома, поэтому самостоятельно попал внутрь, пока отца не было дома. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось», – отметили в полиции.