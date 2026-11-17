На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум юношам, которые, по данным следствия, избили 53-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 18 октября в городе Змиеве.

«Предварительно установлено, что двое юношей в возрасте 18 и 20 лет шли по улице города и громко слушали музыку через портативную колонку. Вблизи одного из домов к ним вышел 53-летний местный житель и сделал им замечания из-за нарушения тишины. Между сторонами возник словесный конфликт. Когда молодые люди двинулись дальше, потерпевший догнал их и повторно попросил выключить музыку”, — выяснили копы.

Правоохранители говорят: во время ссоры 18-летний парень ударил мужчину кулаком по лицу. От удара тот упал на землю, после чего оба молодых человека продолжили его избивать.

В результате нападения мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Парни оставили потерпевшего без сознания и ушли, добавили в полиции.

Копы разыскали вероятных нападающих: ими оказались 18-летний житель Киева и 20-летний житель Змиева. Обоим сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

Суд уже избрал фигурантам меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.