Сегодня 16 ноября 2026: какой день в истории

16 ноября в Украине – День памяти погибших морских пехотинцев и День работников радио, телевидения и связи. В этот день в 2004 году вышла компьютерная игра «Half-Life 2», а в 2001-м – первый фильм о Гарри Поттере. В 2002-м президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал в Верховную Раду кандидатуру Януковича в премьеры. В 1994-м Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1924-м в Харькове вышла в эфир первая в Украине радиопередача. В 1918-м бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. В 1272-м умер король Англии Генрих III.

Праздники и памятные даты 16 ноября

16 ноября – День памяти погибших украинских морских пехотинцев, День работников радио, телевидения и связи Украины.

Также сегодня: Международный день толерантности, Всемирный день рукоделия, Международный день борьбы с анорексией, День исландского языка, День непарных носков, Международный день фламенко, Всемирный день пуговиц.

Видео создано с использованием ИИ

16 ноября в истории

16 ноября 1272 года умер король Англии Генрих ІІІ. Королем стал его сын Эдуард І. На момент смерти отца принц находился в крестовом походе — на родину он вернулся только через два года. Подробнее.

16 ноября 1918 года бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. Подробнее.

16 ноября 1924 года в 19:00 из Харькова (тогдашней столицы УССР) вышла в эфир первая украинская радиопередача. Подробнее.

16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Подробнее.

16 ноября 2001 года в прокат (сначала в Великобритании и США) вышел первый фильм о Гарри Поттере – «Гарри Поттер и философский камень».

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К тому времени история «мальчика, который выжил» уже увлекла воображение читателей по всему миру. Первая книга о Гарри, завершенная Джоан Роулинг еще в 1995-м, вышла в 1997 году, ведь писательница далеко не сразу нашла издательство, которое согласилось бы взяться за проект. 26 июня 1997 года издательство «Bloomsbury» выпустило книгу небольшим тиражом. Также авторские права на первое произведение Роулинг за 100 тысяч долларов приобрел американский издатель «Scholastic». История мгновенно стала популярной. На момент выхода первого фильма читатели уже знали ее вплоть до «Кубка огня».

Но киноверсия открыла мир магии и тем маглам, которые до этого момента книгами Роулинг не интересовались. Режиссером «Гарри Поттера и философского камня» стал Крис Коламбус, до того создавший абсолютный хит рождественского кинопроката «Один дома». На главные роли Гарри, Рона и Гермионы взяли Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон. Впечатляющий и стабильный успех фильма «переселил» их на съемочную площадку на ближайшие 10 лет. Во время съемок «Философского камня» актерам было 11, 12 и 10 лет соответственно, а в последнем фильме киносаги школьников Хогвартса они играли уже в возрасте 20+.

Сейчас фанаты «Гарри Поттера» с нетерпением ждут выхода новой видеоверсии его истории – сериала от HBO. Официально о проекте объявили в 2023 году. А премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года.

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16 ноября 2002 года Президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал на рассмотрение Верховной Рады нового кандидата в премьеры — главу Донецкой ОГА Виктора Януковича. Подробнее.

16 ноября 2004 года вышла компьютерная игра «Half-Life 2», ставшая культовой. Подробнее.

Церковный праздник 16 ноября

16 ноября чтят память апостола Матфея и праведного Фулвиана, князя Эфиопского. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 ноября будет тепло, то зима будет поздней.

Если идет дождь, то зима будет теплой.

Если дует сильный ветер, то метели начнутся с середины зимы.

Что нельзя делать 16 ноября

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя надевать новые и красные вещи.

Нельзя сидеть на столе.