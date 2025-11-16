Сегодня 16 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Праздники и памятные даты 16 ноября
16 ноября – День памяти погибших украинских морских пехотинцев, День работников радио, телевидения и связи Украины, День работников сельского хозяйства (отмечают в третье воскресенье ноября).
В мире – Всемирный день памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября).
Также сегодня: Международный день терпимости, Всемирный день рукоделия, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день бедных (проводит Католическая церковь), День исландского языка, Международный день фламенко, Всемирный день пуговиц.
16 ноября в истории
16 ноября 1272 года умер король Англии Генрих ІІІ. Королем стал его сын Эдуард І. На момент смерти отца принц находился в крестовом походе — на родину он вернулся только через два года.
Королем Генрих III был чрезвычайно долго для Средневековья — 56 лет (рекорд длительности его пребывания на престоле Англии побили только в XIX и XX веках — король Георг III и королевы Виктория и Елизавета II). Да и в целом Генрих III был долгожителем – на момент смерти монарху уже было 65. На престол этот король взошел еще ребенком – в девять лет, так что в начале сам государством не руководил, это делали регенты. Генрих III приходился племянником знаменитому Ричарду Львиное Сердце. Соответственно был сыном того самого «принца Джона» – отрицательного персонажа из легенд о Робине Гуде. В историю Англии Джон (Иоанн) вошел под прозвищем «Безземельный». Он не смог удержать под властью Англии Нормандию и большинство других земель на континенте.
Генрих III за свое длительное правление неоднократно пытался исправить ошибки отца и вернуть французские земли английской короне. Его неудачные военные компании на территории континентальной Европы и сложные отношения с баронами, которые король унаследовал от отца, приводили к нестабильности в государстве. Ее характеризовали попытки переворотов и баронские войны. Генрих даже побывал в плену у своих баронов, откуда его освобождал старший сын Эдуард. Лишь к концу жизни короля ситуацию в стране удалось стабилизировать. Поэтому наследник престола Эдуард решил, что может принять участие в крестовом походе в Святую землю (этот поход одни источники считают девятым, другие называют просто Крестовым походом лорда Эдуарда). Принц покинул Англию в 1270 году, а в 1272-м, уже на обратном пути после не особо успешного похода, получил известие о смерти отца. Но домой новый король не спешил. Он неторопливо путешествовал по Европе, посетив Папу Римского и короля Франции, а также побывав в различных странах. Берегов родного острова новый монарх достиг лишь в 1274 году, после чего его и короновали. Однако королем Эдуарда провозгласили еще «заочно» — сразу после смерти Генриха III. В отсутствие короля страной руководил совет во главе с епископом Робертом Бернеллом.
16 ноября 1918 года бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. Подробнее.
16 ноября 1924 года в 19:00 из Харькова (тогдашней столицы УССР) вышла в эфир первая украинская радиопередача. Подробнее.
16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Подробнее.
16 ноября 2002 года Президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал на рассмотрение Верховной Рады нового кандидата в премьеры — главу Донецкой ОГА Виктора Януковича. Подробнее.
16 ноября 2004 года вышла компьютерная игра «Half-Life 2», ставшая культовой. Подробнее.
Видео: Valve, озвучено HamUA Studio
Церковный праздник 16 ноября
16 ноября чтят память апостола Матфея и праведного Фулвиана, князя Эфиопского. Подробнее.
Народные приметы
Если 16 ноября будет тепло, то зима будет поздней.
Если идет дождь, то зима будет теплой.
Если дует сильный ветер, то метели начнутся с середины зимы.
Что нельзя делать 16 ноября
Нельзя долго смотреть в зеркало.
Нельзя надевать новые и красные вещи.
Нельзя сидеть на столе.
