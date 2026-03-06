Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории

6 марта 1204 года победой Франции завершилась битва за Шато-Гайар. В 1899-м немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин. В 1951-м умер бывший глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. В 1992-м начался розыгрыш первого украинского Чемпионата по футболу. В 2003-м приняли закон “О Государственном Гимне Украины”. В 2022-м Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины».

Праздники и памятные даты 6 марта

6 марта – Европейский день праведников.

Первая пятница марта – это Всемирный день молитвы и День благодарности сотрудникам.

Также сегодня: День без домашних заданий, Всемирный день отключения (День отключенных гаджетов), Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день борьбы с лимфодемой, День чувака.

6 марта в истории

6 марта 1204 года победой Франции завершилась длительная осада замка Шато-Гайар. Она происходила во время французского завоевания Нормандии. Замок был мощнейшей крепостью англичан на континенте – и самой современной. Его сооружали незадолго до этих событий – в 1190-е, во времена правления короля Англии Ричарда Львиное Сердце. Крепость находилась на высокой скале на берегу Сены, ее окружали три пояса стен по 9 метров высотой и толщиной до 3,5 метра, сухой ров, башни для лучников. В общем, при строительстве учли все лучшие военные технологии.

Однако во времена правления младшего брата короля Ричарда – Иоанна Безземельного (известного «принца Джона» из «Легенды о Робин Гуде») все эти укрепления и инженерные решения не помогли. Французская армия короля Филиппа II Августа начала осаду в сентябре 1203 года. Захватив соседнюю крепость на другом берегу Сены, оттуда французы обстреливали Шато-Гайар с помощью метательных орудий. Англичане попытались обезопасить себя и уничтожили мост через Сену. Однако французы сделали наплавную перправу. В начале событий английский король Иоанн лично возглавлял оборону крепости. Но уже в ноябре 1203 года покинул свое войско, а в начале декабря вообще отплыл в Англию.

<br />

В течение зимы французы пытались взять крепость измором. Традиционно в результате пострадали самые беззащитные жители замка: англичане выгнали за стены около полусотни стариков, женщин и детей. А французы их не пропустили через контролируемую территорию. Люди вынуждены были вернуться под стены Шато-Гайар, и умерли там от голода. В отличие от этих несчастных, находившееся в стенах замка английское войско имело достаточно запасов, чтобы держаться длительное время. Филипп II решил ускорить процесс – он поручил сделать подкоп под стену замка и развалить ее. Это была непростая цель, ведь из башен лучники постоянно держали под прицелом территорию вокруг. Так что атакующим пришлось создать себе масштабные защитные конструкции – щиты из лозы и железа. Двигаясь под их прикрытием, упрямые французы смогли засыпать часть глубокого (до 12 метров) рва вокруг крепости, добраться до стены и разрушить ее часть вместе с одной из башен первой линии обороны. Это стало сигналом к ​​штурму: двигаясь быстро, пока англичане не успели качественно подготовить следующую линию обороны, атакующие смогли одна за другой проломить вторую и третью линию укреплений.

Падение Шато-Гайара открыло войску Филиппа II путь на столицу Нормандии – Руан. Этот город сдался без сопротивления – 24 июня 1204 года. К концу года французы отобрали у англичан всю Нормандию и ряд территорий на континенте. Что до английского короля Иоанна, то со временем из-за серии поражений ему пришлось существенно поступиться властью собственной знати, утвердив Великую Хартию Вольностей.

6 марта 1899 года немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин. Подробнее.

6 марта 1902 года основали футбольный клуб «Реал Мадрид», который по версии ФИФА стал лучшим футбольным клубом XX века. Подробнее.

6 марта 1951 года умер первый глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. Подробнее.

6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али. Подробнее.

6 марта 1992 года начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины. Подробнее.

6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном Гимне Украины». Он утвердил гимном «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Подробнее.

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». Вместе с Харьковом отличия получили Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Херсон и Чернигов.

Церковный праздник 6 марта

6 марта чтят память мучеников 42-х в Амморее. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 марта слышите стук дятла – к холодам.

Если день морозный, то весна придет быстро, а лето будет сухим.

Если ласточки уже прилетели, скоро будет потепление.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.

Нельзя ходить в лес.