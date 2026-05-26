Яд в черноземе: какая невидимая опасность из-за боев отравляет Харьковщину 📹

Харьковщина официально признана самым заминированным регионом страны — потенциально опасны более 1,2 миллиона гектаров земли или 40% всей территории. Кроме видимых мин и тысяч неразорвавшихся снарядов в рыхлом черноземе исследователи фиксируют скрытую химическую опасность от тяжелых металлов. Пока государство запускает программы компенсаций через Prozorro, часть аграриев очищает поля своими силами. О космическом мониторинге кратеров, реальных темпах разминирования и уголовных делах против фермеров-добровольцев — в материале МГ «Объектив».

Харьковщина официально — самая заминированная область Украины. Но что это значит? Общая площадь региона — более 3 миллионов гектаров.

«Примерно 1 млн 200 тысяч гектаров имеем суммарно заминированной земли», — констатирует замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«Это вся территория, которая была под оккупацией. Это 40% Харьковской области. Та, которая предположительно загрязнена», — добавляет начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

Но не все земли требуют глобального разминирования с привлечением саперов и техники. По словам Евгения Иванова, иногда достаточно НТО — сертифицированного нетехнического обследования.

Оценивать масштабы бедствия можно по-разному. Экологи ХНУ им. В.Н. Каразина провели космический мониторинг. Профессор кафедры экологии и менеджмента окружающей среды Андрей Ачасов демонстрирует результаты: «Вот эти красные точки, это как раз они показывают, репрезентуют те 46 тысяч воронок, кратеров, которые были зафиксированы по результатам исследований. Север области больше всего и вот здесь юг, под Изюмом».

Кратеры эти — от всего, что летело во время боев. То есть, когда говорят о потенциальном заминировании, речь идет не только о минах. Ученые дешифровали космические снимки за период февраль-октябрь 2022 года — именно тогда на территории Харьковщины происходили самые масштабные активные боевые действия. Это исследование поддержали Международный фонд «Возрождение» и правительство Швеции.

Созданными картами уже поделились с ГСЧС, ХОВА и громадами. Профессор убежден, что исследование обезопасит людей, ведь угроза часто остается невидимой: «До 25% попадающих снарядов могут не взрываться и оставаться в почве. Поскольку наши черноземы рыхлые, мягкие, то они просто погружаются туда, их там не очень-то и увидишь».

Еще одна угроза тоже скрыта от глаз. Это химическое загрязнение.

«Тяжелые металлы — это довольно широкое понятие. Самое простое — это плюмбум, свинец. А так это и кадмий, и никель, и даже купрум можно отнести», — объясняет Андрей Ачасов.

В любых металлических боеприпасах есть тяжелые металлы. Они остаются в почвах, довольно прочно там связываются, могут мигрировать в растения или вымываться водой. В конце концов, все это так или иначе доходит до человека, что несет прямую опасность.

Вопрос — в концентрации этих веществ. Эту тему каразинцы также исследовали в 2025 году на примере Роганской громады.

«На 48 гектаров было насчитано около 100 кратеров в поле. И мы проводили отбор почв и химический анализ. Анализ показал, что все не так плохо, к счастью. То есть, превышен фон, но ниже предельно допустимых концентраций, то есть для почвы нормально», — рассказывает ученый.

Есть еще один интересный факт: сельскохозяйственные машины постоянно перемешивают почву, из-за чего происходит эффект рассеивания загрязнения. Экологи называют это положительной новостью и подходят к тому, чтобы создать карту зонирования Харьковской области. Учитывая количество воронок в поле, можно будет четко сказать, насколько оно загрязнено.

Согласно официальным данным ХОВА, после деоккупации потенциально заминированными считают 572 тысячи гектаров именно аграрных земель. Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказывал о государственных механизмах поддержки: «Что касается разминирования земель сельхозназначения, то на данный момент в государстве действует государственная программа по 100% возмещению разминирования земель сельхозназначения. Это после проведения НТО фермерские хозяйства собирают заявки, подают их через Государственный аграрный реестр, затем в Центре гуманитарного разминирования рассматриваются их заявки и выносятся эти заявки на тендер. Выбирается победитель, и тогда открывается соответствующий счет фермерским хозяйствам. И после проведения разминирования та организация, которая проводила разминирование, имеет право уже получить указанные средства».

По данным ХОВА, через систему Prozorro уже заключено 140 договоров, и успешно выполнено 95 — очищено почти 16 тысяч гектаров аграрных земель. Дополнительно действуют международные программы, по которым громадам очищают поля и выдают сертификаты.

Тем не менее масштабы катастрофы остаются колоссальными. Начальник Изюмской РВА Степан Масельский отмечает: «Почти 70% загрязненности Харьковской области приходится на Изюмский район. Мне как аграрию по первому образованию сегодня очень больно смотреть на наши земли, которые зарастают сорняками и там не производится продукция, тем более что Украина – это житница Европы».

Но некоторые фермеры жалуются, что так и не смогли воспользоваться ни одной из программ помощи. Основатель сельскохозяйственного ООО из Барвенковской громады Александр Гаврилюк делится своим отчаянием: «Да я всюду обращался. Всюду. Одни разговоры. Больше ничего. Площади у нас 3100 гектаров, заминировано еще 600. Разминировали мы 2300 сами и сейчас продолжаем разминировать».

На вопрос, как именно фермеры проводят очистку своими силами, мужчина отвечает откровенно: «Берем миноискатель, в ряд цепляемся и ходим по полю разминируем. Перед этим желательно сжигаем, хоть нельзя сжигать, но мы сжигаем. А потом ходим, мины вытаскиваем и в посадку затягиваем. Наши работники не имели профильного образования, они не учились этому, они трактористы. Подорвался мальчик. Вот теперь я, сначала я первый раз объезжаю, а потом уже он за мной. Вот за то, что он подорвался на моем тракторе, это против меня возбудили уголовное дело. В Киеве в СБУ от 8 до 15 лет выставили, что дадут».

И подобные случаи подрывов гражданских не прекращаются. Поля остаются пустыми, и на спутниковых снимках четко видны светлые пятна — заброшенные массивы, где из-за минной опасности нет никаких сельскохозяйственных культур. Андрей Ачасов отмечает, что людей там сейчас нет, и с точки зрения дикой природы это, возможно, даже к лучшему, но для экономики региона — это катастрофа.

Сейчас на Харьковщине работают национальные и международные операторы. ГСЧС задействована в основном на Изюмщине, а также в Ольховской громаде.

«Это полностью весь спектр заминированных территорий. Там есть и аграрные земли, там есть и линии электропередачи, и газопроводы, и другие коммуникации», — объясняет глава областной ГСЧС Артем Астахов.

Если взять официальные данные, что с начала полномасштабного вторжения на Харьковщине разминировали около 40 тысяч гектаров территорий, то получается, что это чуть более 3% от всех потенциально загрязненных земель.

«Поэтому, несмотря на то, что огромные ресурсы здесь подключены, к сожалению, нельзя сказать, что у нас сегодня кардинально изменилась ситуация. Вот именно для этого у нас первый год уже приехало 14 сертифицированных операторов, для того, чтобы нетехническим обследованием некоторые участки исключить. Это также 85 человек личного состава и 29 единиц техники», — подытоживает Астахов.

Официальные ведомства от точных прогнозов по полному очищению региона воздерживаются. Профессор Андрей Ачасов резюмирует: «Это очень длительный процесс. Надеемся, что найдем людей, найдем силы, найдем деньги для того, чтобы все же привести наши земли в порядок».