Нашел тротиловые шашки и решил сохранить: в Харькове к мужчине пришла полиция

Обыск провели в частном доме в Харькове полицейские. У хозяина обнаружилась страсть к боеприпасам.

«В ходе санкционированного обыска в домовладении жителя города полицейские отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 1 ГУНП в Харьковской области обнаружили и изъяли три корпуса ручных осколочных гранат, подрыватели к ним и три тротиловых шашки весом по 400 граммов каждая», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Владелец этого небольшого запаса взрывчатки сообщил, что боеприпасы нашел в минувшем месяце и решил сохранить. Разрешения на хранение у него не было. И теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Тем временем полиция напомнила, что за незаконное обращение с оружием и боеприпасами предусмотрена уголовная ответственность.

«Кроме того, неосторожное обращение с такими предметами несет угрозу жизни и здоровью людей. Отмечаем, что добровольная сдача в полицию оружия, боеприпасов и других взрывных устройств освобождает лиц от уголовной ответственности», — подчеркнули в ГУНП.