Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Нашел тротиловые шашки и решил сохранить: в Харькове к мужчине пришла полиция

Происшествия 12:49   31.08.2025
Оксана Горун
Нашел тротиловые шашки и решил сохранить: в Харькове к мужчине пришла полиция

Обыск провели в частном доме в Харькове полицейские. У хозяина обнаружилась страсть к боеприпасам.

«В ходе санкционированного обыска в домовладении жителя города полицейские отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 1 ГУНП в Харьковской области обнаружили и изъяли три корпуса ручных осколочных гранат, подрыватели к ним и три тротиловых шашки весом по 400 граммов каждая», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Владелец этого небольшого запаса взрывчатки сообщил, что боеприпасы нашел в минувшем месяце и решил сохранить. Разрешения на хранение у него не было. И теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Тем временем полиция напомнила, что за незаконное обращение с оружием и боеприпасами предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте также: Склад оружия нашли в Харькове: была ли это подготовка к терактам – выясняют

«Кроме того, неосторожное обращение с такими предметами несет угрозу жизни и здоровью людей. Отмечаем, что добровольная сдача в полицию оружия, боеприпасов и других взрывных устройств освобождает лиц от уголовной ответственности», — подчеркнули в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
Новости Харькова — главное 31 августа: раненый в Купянске, заявление Генштаба
Новости Харькова — главное 31 августа: раненый в Купянске, заявление Генштаба
31.08.2025, 11:38
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
31.08.2025, 06:00
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский
31.08.2025, 11:27

Новости по теме:

11:09
В Харьков хотели провезти 73 тыс патронов, 250 кг тротила, что еще: данные НГУ
10:55
«Вишенка на торте»: мужчина пытался перевезти в Рогань четыре ФАБа – НГУ
14:18
В Боровой жители нашли боеприпасы: их обезвредили саперы (фото, видео)
12:08
Нашел оружие в лесу и оставил у себя: жителю Изюма вручили подозрение
18:02
Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Нашел тротиловые шашки и решил сохранить: в Харькове к мужчине пришла полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 12:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обыск провели в частном доме в Харькове полицейские. У хозяина обнаружилась страсть к боеприпасам".