Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ
Событие произошло в ноябре, информируют в 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ. На блокпосте, который находится на въезде в Харьков со стороны Салтовки нацгвардйцы заметили авто без номеров.
Как оказалось, за рулем Volkswagen Amarok был 22-летний иностранец.
«Наша служебная собака Аморек сразу указала на личные вещи водителя – 22-летнего гражданина одной из европейских стран. Среди одежды и других бытовых вещей мы сразу обнаружили семь автоматов АК-74, три гранаты и запалы к ним, 760 патронов к автоматам и два ручных противотанковых гранатомета», – рассказал начальник кинологической службы 5-ой Слобожанской бригады «Скиф» НГУ офицер по имени Сергей.
Он также отметил, что иностранец так и не смог объяснить, откуда у него такой набор оружия и, куда он планировал его доставить.
Новости по теме:
8 декабря 2025 в 10:40