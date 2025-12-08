Live

Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ

Украина 10:40   08.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф»

Событие произошло в ноябре, информируют в 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ. На блокпосте, который находится на въезде в Харьков со стороны Салтовки нацгвардйцы заметили авто без номеров. 

Как оказалось, за рулем Volkswagen Amarok был 22-летний иностранец.

«Наша служебная собака Аморек сразу указала на личные вещи водителя – 22-летнего гражданина одной из европейских стран. Среди одежды и других бытовых вещей мы сразу обнаружили семь автоматов АК-74, три гранаты и запалы к ним, 760 патронов к автоматам и два ручных противотанковых гранатомета», – рассказал начальник кинологической службы 5-ой Слобожанской бригады «Скиф» НГУ офицер по имени Сергей.

Он также отметил, что иностранец так и не смог объяснить, откуда у него такой набор оружия и, куда он планировал его доставить.

Читайте также: «Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
